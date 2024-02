Luego de que este martes, por falta de consenso, volviera la Ley Ómnibus a comisión, el ministro de Economía, Luis Caputo, dialogó este miércoles con la prensa y aseguró que aunque la Ley de Bases no se aprobara, el objetivo de déficit fiscal 0% no se negocia.

“No afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso con las metas fiscales. De hecho, yo había retirado el paquete fiscal”, confirmó.

En ese marco, señaló que "en el armado de ese paquete, la mayor parte del ajuste de las cuentas fiscales estaban por fuera de la ley, el 75%, porque no seremos políticos, pero tampoco somos tontos. Claramente, sabemos que estamos luchando contra un puñado de legisladores, la casta, que no quiere ningún cambio en la Argentina. Apenas un 20% o 25% de las medidas estaban en la Ley. Siempre existía la posibilidad de que no pasara”, aclaró.

Sin embargo, hasta el momento, “se actualizó el impuesto a los combustibles, que llevaba muchos meses congelados. Eso más o menos reemplaza a la parte de las retenciones. Además, hay un 0,2 de menor déficit, según las últimas cuentas. Con lo cual, estamos hablando de una diferencia versus lo que fue originalmente a la Ley que es un 0,7 o 0,8. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Profundizando el ajuste en las partidas ya conocidas”, advirtió en una entrevista con LN+.

Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que los números que está presentando la economía son mejores a lo que la mayoría de los analistas esperaba. “En enero, que financieramente es un mes más sensible porque está el pago de los intereses de la deuda, ya estamos en equilibrio financiero. Sin Ley. No somos improvisados acá. También por eso retiré el paquete de la ley porque si estaba complicando la aprobación y los números estaban viniendo mejor... Todo lo que hemos planificado está pasando mejor de lo que la mayoría de los analistas esperaba. Eso fue parte de la estrategia”.

“En aras de que pasara esa ley, retiramos lo económico. De todas maneras, es reemplazable, y los números vienen mejor. Como digo, ya hoy, enero, sin ley, para los que dudaban, ya hemos ido a déficit cero”, sostuvo.

En relación a la escalada de precios, Caputo aseguró que ya está bajando moderándose y compartió las cifras. “¿Cuando habrá un respiro? Cuando se logre controlar el tema inflación y, posteriormente, volvamos a crecer. La inflación ya está bajando. Diciembre vino en 25%; enero en 20%; y febrero, debajo de 20%”, concluyó.