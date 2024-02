Este martes, se conoció que la Ley de Bases para la Libertad de todos los Argentinos volverá a comisión. Así se conoció durante la sesión realizada esta tarde en Diputados. Cabe recordar que durante esta jornada se votaba en particular artículo por artículo de la Ley Ómnibus. El pasado viernes 2 de febrero se había realizado la votación en general.

Sin embargo, luego de una serie de rechazos clave como las reformas en el Estado, diputados de la Libertad Avanza pidieron que el proyecto regrese a comisiones. En tanto, se levantó la sesión a cargo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Cómo votaron los diputados de Chubut la Ley Ómnibus: dos a favor, dos en contra y un ausente

Por otra parte, desde las redes sociales de La Libertad Avanza, dejaron un fuerte mensaje y apuntaron contra gobernadores, luego de lo ocurrido. “La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión”, explicaron en X.

En tanto, según informó Ámbito, Oscar Zago, jefe del bloque de LLA en Diputados, señaló que "no es ninguna derrota ni un paso atrás" y remarcó que “es una vuelta a comisión para seguirlo tratando”.

Chubutenses a favor de la Ley de Bases: qué dijeron los diputados Romero y Treffinger en el debate del Congreso

En tanto, desde la Oficina del Presidente, emitieron un comunicado y expresaron que “los gobernadores tomaron la decisión de destruir la “Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos” artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”.

“Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come”, añadieron. “La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno”, concluyeron.