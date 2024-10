Campaña de Octubre Rosa en Comodoro: harán mamografías gratuitas para mujeres sin obra social

En el marco del mes de la concientización y la lucha contra el Cáncer de Mama, el Hospital Regional organiza una campaña de estudios de mamografía gratuitos. En diálogo ADNSUR, el doctor Abel Romero, explicó que es el estudio de elección “para la detección de etapas tempranas del cáncer de mama”.

En ese contexto, realizarán 250 mamografías, destinadas a mujeres mayores de 40 años, “sin cobertura médica, sin antecedentes y que no se hayan realizado estudios en los últimos 11 meses”, detalló entre los requisitos.

Se pueden acercar al servicio de Diagnóstico por Imágenes, de lunes a viernes de 8 a 12 y pueden solicitar un turno de forma presencial.

Al respecto, señaló que “se toma a nivel mundial como el Mes de Concientización del Cáncer de Mama y se incita a la población a que se realicen los chequeos”. Destacó que, el método de elección es la mamografía, siempre destinada principalmente a mujeres mayores de 40 años .

Aumento a los empleados de Comercio: qué sectores se verán beneficiados en octubre

LOS RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS

En gran medida, según remarcó Romero, las campañas de concientización “han aportado un montón, la gente sabe que existe el cáncer de mama, que es el más frecuente de todos, que se puede prevenir”.

De hecho, -continuó- “este cáncer es curable en un 90% o más si se detecta en etapas tempranas, por eso es importante el tema del control. No hay que esperar a tener algo para hacerse los estudios, eso es lo que lo que se tiene que entender”, insistió.

Esta campaña está destinada a mujeres que no tengan ningún síntoma, “que no se hayan tocado nada, que no tengan ningún antecedente, es para toda la población en general, mujeres mayores de 40 años”.

El impactante anuncio de Netflix que afecta a miles de usuarios a partir de octubre

Y aclaró que “el auto chequeo detecta lesiones cuando ya son palpables; en cambio, la mamografía puede detectar lesiones mucho antes, que sería lo ideal”, precisó.