Camila Banfi iniciará una reforma administrativa profunda en el Superior Tribunal de Justicia

La flamante presidenta de la corte provincial confirmó que buscan reducir facultades al administrador general, Héctor Capraro. Y confió que Legislatura apruebe el presupuesto del Poder Judicial a fines de abril.

La ministra Camila Banfi, que inició la Presidenica del Superior Tribunal de Justicia el sábado 1 de abril, confió en que el presupuesto del Poder Judicial pueda aprobarse cuando la Legislatura vuelva a sesionar, luego del paréntesis de 40 días que se tomó la Cámara de Diputados por las elecciones de Trelew.

“El proyecto lo hemos enviado nuevamente, ajustado con algunas observaciones que hicieron legisladores en las reuniones de fines del año pasado, pero todavía no se trató –lamentó-. Estamos esperanzados de que se trate después del 25 de abril”, indicó, cuando la los diputados provinciales vuelvan a sesionar tras el ‘parate’ electoral resuelto para todo este mes.

Indicó que la sanción del presupuesto es fundamental para poder aplicar la ley de registro de ADN, que requiere ser puesta en marcha antes de mitad de año, como también para el funcionamiento de estructuras como la recientemente creada Oficina Judicial de Lago Puelo, que tiene en su agenda la realización de dos juicios por jurados.

Reforma administrativa profunda

Tal como anticipó ADNSUR, Banfi encarará una reforma administrativa profunda en el Superior Tribunal de Justicia, a partir de las facultades concentradas en la figura del actual administrador, que ejerce el ex ministro de Economía de la provincia (durante el gobierno de Lizurume), Héctor Capraro:

“Lo que estamos haciendo ahora es un trabajo de reorganización, sobre todo con la figura del administrador, porque el Dr. Capraro tiene una serie de funciones que le han sido dadas por una acordada que lleva muchos años. Esto es una decisión que se tomó en el último plenario”, detalló, en diálogo con Actualidad 2.0.

Ante la consulta específica de si se apunta a removerlo del cargo, respondió:“No, no, él está en edad jubilatoria y aún no se definió su jubilación; él me dijo que seré la primera en enterarme si inicia los trámites, porque depende de la Presidencia, pero hoy estamos trabajando sobre muchas tareas recargadas en la administración, que exceden lo financiero”.

Banfi también se refirió a la investigación abierta, con un sumario administrativo y una posterior denuncia penal del ministro Daniel Báez, sobre la designación de un personal auxiliar en el Juzgado de Paz de Gastre, ante presuntas irregularidades en ese procedimiento.

“De acuerdo con la denuncia, ese concurso se habría tomado en forma irregular y es lo que se está investigando –precisó-. En la parte administrativa, esto involucra al área de Recursos Humanos, que también está bajo la órbita del administrador”.

En definitiva, reconoció, “cualquier cosa que pase en el Superior termina en el administrador, eso es lo que intentamos modificar porque es una estructura my grande y arcaica, que se creó a través de una acordada de hace muchos años, pero es burocrática y queremos que tenga mayor transparencia”.

“La Oficina de la Mujer dependía de hombres”

Banfi también ponderó el trabajo con perspectiva de género que buscará profundizar durante su gestión en la Presidencia del Superior.

“Todo esto pasa en gran parte por el trabajo que se hace es desde la Oficina de la Mujer, que ha capacitado con el programa obligatorio de género basado en la ‘ley Micaela’ al 100 por ciento del Poder Judicial –describió- y también a otros organismos del Estado. Se trabaja mucho con la sentencia y jurisprudencia con perspectiva de género, se van agregando y capacitaciones que tienen que ver con esa temática y hace poco incorporamos un protocolo de trabajo interdisciplinario en el cuerpo forense, para médicos, psicólogas y personal que intervienen en instancias previas al juicio. Se trabaja en capacitaciones junto a otras cortes y se ha avanzado mucho”, valoró.

Sobre el tema, afirmó que habrá mayor impulso aún durante su gestión, ya que hasta ahora se dio la situación de que la Oficina de la Mujer dependía siempre de hombres, ya que está bajo la órbita de la Presidencia.