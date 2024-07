Un estibador se accidentó en Caleta Olivia y está en terapia intensiva en el hospital local. El hombre de 60 años se encontraba trabajando en el puerto de la ciudad santacruceña cuando fue aplastado por la tapa de bodega de un barco.

El hecho sucedió el jueves por la noche, pasadas las 23 horas, cuando el trabajador identificado como Diógenes Gutiérrez sufrió un grave accidente laboral.

“El cabo que sostenía la tapa de la bodega de la proa se desprendió, cayendo al vacío, causando un incidente de extrema gravedad por alcanzar a un operario de la descarga” señaló Ricardo Cardozo Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (AGOMU) a Pescare.

El trabajador portuario sufrió múltiples fracturas en diversas partes del cuerpo. Su estado es reservado y actualmente está internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Por otra parte, Mario, el hijo del hombre accidentado, habló con la prensa y dio detalles de la situación de su padre.

“Se rompió un cabo de la tapa del barco, la parte cubierta. Se rompió ese cabo, él estaba justo ahí para tapar el barco y se desplomó. Se le cayó encima la tapa que pesa alrededor de 500 kilos o más, lo aplastó”, explicó.

“Está muy grave, se fracturó el cráneo, tiene un corte muy profundo abajo de la boca, en la columna también. Le agarraron tres paros cardíacos y estuvieron 25 minutos reviviéndolo. Gracias a Dios volvió, porque él es fuerte”, señaló en diálogo con Canal 2.

“Tiene más chances de morir que sobrevivir mi papá”, dijo el hijo del hombre accidentado. “Hace más de 20 años que estaba trabajando en el puerto”, agregó. “No quiero que pase más esto. No quiero que a ningún compañero le pase esto. No puede ser que no tengamos ambulancia.” “Lo sacaron agonizando a mi papá”, relató.