El pasado lunes 9 de septiembre, se conoció que PAMI informó que 44 medicamentos que no serán gratuitos desde septiembre. De esta manera, la medida afectó a una gran cantidad de jubilados a la hora de pagar sus remedios. Cabe recordar que la cobertura total suponía un alivio para sus bolsillos, teniendo en cuenta que en el noveno mes del año la jubilación mínima alcanzó los $234.540,23.

En este contexto, ADNSUR habló con Jorge Espíndola, secretario de Salud del municipio de Comodoro Rivadavia, quien se refirió a la situación en la ciudad y la demanda creciente de consultas en los diferentes centros de salud.

“Ante la decisión que ha tomado a nivel central de PAMI de retirar algunos medicamentos del 100% de cobertura para los jubilados, se hace notoria la presencia de ellos en los centros de salud, o cuando nosotros tenemos la campaña de medicamentos solidarios. Hoy se están acercando para pedir medicaciones que antes eran cubiertas y que hoy ya no pueden afrontar ese coseguro que deberían pagar”, explicó.

Si bien aseguró que aumentaron las consultas y la presencia de jubilados en la atención de salud que ofrece el municipio, “nosotros no podemos cuantificarlo”. “Sí notamos que día a día se van acercando los jubilados, preguntando a ver si tenemos la medicación, si se la podemos conseguir y si se les puede entregar, para que ellos puedan complementar con los tratamientos que tienen”, agregó.

“Realmente esto va a ir creciendo porque sabemos que la jubilación no alcanza y aquellos que no están sostenidos por algún familiar no pueden lograr la cobertura para poder subsistir y en este caso, para poder comprar esa medicación”, añadió Espíndola.

Por otro lado, el secretario de Salud local se refirió a los medicamentos que más demanda tienen. “Ahora lo que están buscando justamente son drogas muy comunes de uso diario, como el paracetamol o el antibiótico, que antes tenía la posibilidad de cubrir el 100% y hoy no. Es una medicación que muchos jubilados necesitan tomar, no diría diariamente, pero sí a veces en forma continua en algunos tipos de enfermedades que transitan”.

Por otra parte, el funcionario reveló que “nosotros venimos con un presupuesto del año pasado que tuvimos una ampliación hace un mes, pero ante la demanda que cada vez es mayor, se nos achica la cantidad de cobertura que podemos tener hacia la población de Comodoro”.

“Es una realidad que tenemos, hay que ir reformulando los programas. Este programa de mecanismos solidarios, justamente era para aquellas personas que no tenían cobertura, pero hoy tenemos una gran cantidad de población que, teniendo una cobertura, no puede acceder a pagar el coseguro de esos medicamentos”, señaló.

No obstante, también indicó que enfrentan muchas situaciones a diario. “No solo los medicamentos, tenemos también la de los lentes”, entre otras.

“La idea de la Secretaría de la Salud de Comodoro es tratar de promocionar la salud en los barrios, estar cerca de la gente, para tratar de lograr el bienestar de las personas en su lugar, que no lleguen a transitar por una enfermedad, ir previendo estas situaciones de no poder dar cobertura en algún momento”, aclaró.

Por último, indicó que cualquier jubilado que necesite ayuda puede acercarse “al centro de salud y ahí le ofrecen la posibilidad de darle cobertura. Hay un trabajador social que tiene nuestra secretaría que hace una encuesta para tratar de certificar que esa persona no puede acceder con su recibo de sueldo de jubilación en este caso, que no le alcanza, que no tiene la posibilidad de que le den alguna ayuda. Entonces, nosotros revisamos para aquellos que no tienen ninguna posibilidad.”