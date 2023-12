Bullrich y Marra, entre las principales figuras en la asunción de Torres

Este sábado por la tarde comenzó el acto de asunción de Ignacio “Nacho” Torres quien será el gobernador de la provincia del Chubut por los próximos cuatro años reemplazando a Mariano Arcioni.

Poco antes de las 17:30 se vio en la Legislatura de Rawson a reconocidas figuras políticas y empresarios que se acercaron a acompañar al mandatario de la región, quien se transformó en el gobernador más joven de la Argentina en ocupar su cargo. En las primeras filas asistieron sus familiares y detrás suyo figuras nacionales como Juan Carlos Romero y Ramón Puerta.

Primero se vio en pantalla a Ramiro Marra, el ex candidato a jefe de gobierno porteño de La Libertad Avanza que parecería no tener un lugar en el gobierno de Javier Milei. Además se pudo ver la llegada de Patricia Bullrich, la próxima ministra de Seguridad y ex candidata a presidente de Juntos por el Cambio.

Iturrioz: “Chubut tiene suficiente cantidad de policías, pero está mal distribuido”

Los tres senadores de Chubut, Edith Terenzi, Carlos Linares y Andrea Cristina, mujer que lo sucederá en el Senado tras su asunción este sábado, también dijeron presente para acompañar a Torres. Asimismo, se pudo confirmar la presencia de las diputadas nacionales Ana Clara Romero y María Eugenia Alianello. También, de los ex gobernadores radicales, Carlos Maestro y José Luis Lizurume, junto a intendentes de todo Chubut.

Camila Banfi, Mario Vivas y Silvia Bustos, del Superior Tribunal de Justicia, acompañaron la asunción del nuevo gobernador, al igual que los empresarios Cristóbal López y Carlos Bulgheroni.