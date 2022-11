Brian Buley, furioso por los dichos de Hasbulla tras la derrota de Argentina: "Bien que te llenaste los bolsillos"

La rivalidad entre Brian Buley y Hasbulla sumó un nuevo capitulo. Tras los dichos del influencer ruso sobre la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, el actor salió al cruce.

“Tómatela ruso mal construido, bien que te llenaste los bolsillos con los argentinos”, lanzó el actor de El Marginal en un comentario en el cual etiquetó a ADNSUR.

Hasbulla , quien se burló por el resultado del partido a raíz del desencanto que le produjo un incidente que tuvo en el país en el marco de su presentación en el Teatro Gran Rex. “Esta derrota es porque mi drone se rompió allí”, ironizó.

Hasbulla se burló de la derrota de Argentina en el Mundial y en las redes pidieron que Brian Buley "haga justicia"

Posteriormente, Buley lanzó más municiones: “No lo voy a permitir. Por favor ruso pisas Argentina y te agarró a trompadas”, advirtió en forma amenazante.

Este no es el primer cruce que tuvieron Buley y Hasbulla. En una entrevista el actor de El Marginal apuntó contra el influencer ruso por jugar con la comida y no caminar por su propia cuenta. El argentino contó a Mitre Live- y luego a El Trece- que su malestar hacia Hasbulla se intensificó cuando vio un video en TikTok donde el ruso arrojaba una hamburguesa en la cara de otra persona.

“¿Cómo no me voy a enojar con esta persona que juega con la comida? La gente puede decir lo que quiera de mí, pero que vayan a jugar con la comida donde hay muchísima gente que no tiene para comer…”, había lanzado.