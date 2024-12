Este jueves 12 de diciembre, a través de un acto, los bomberos presentaron tres nuevas unidades en Comodoro. "Hoy se hizo realidad", destacó Felipe Di Marco, presidente de los Bomberos Voluntarios de la ciudad. En tanto, el evento contó con la participación del intendente Othar Macharashvili.

Según pudo saber ADNSUR, Di Marco reconoció que “estos tres camiones que hace un tiempo estábamos esperando. Hoy se hizo realidad. Todo esto es gracias al aporte voluntario de todos los usuarios de energía.”

Respecto a los camiones, indicó que “son tres unidades de ataque rápido, una de las cuales es de doble tracción”. Asimismo, reveló que “dos van a ir para el Destacamento N°1 y otro vamos a renovar uno de los camiones del barrio Laprida.” De esta forma, aseguró que “Laprida ahora contará con tres unidades, dos autobombas y una camioneta para forestar.”

Por otra parte, sostuvo que el Parque Automotor de Bomberos cuenta con todas las unidades casi 0 km y reveló que “en total hay 46 unidades y todas están en servicio.”

Si bien remarcó que las unidades adquiridas son “usadas”, tienen “entre 16.000 y 26.000 kilómetros”. “Las fuimos a buscar a Buenos Aires. La última unidad llegó a las 4 de la madrugada”, señaló Di Marco.

“Mientras los vecinos colaboren, nosotros vamos a seguir creciendo. No para nosotros, sino para el servicio de la comunidad,” indicó. Por último, se refirió al aporte que aparece en las facturas de los servicios y remarcó que “esto no es una tasa, es un aporte voluntario, así que no tenemos problema. Estuvimos algo preocupados por eso, pero no. La Cooperativa va a seguir cobrando sin ningún problema.”

Respecto al cierre de año y las fiestas, sostuvo que funcionarán con “guardias reforzadas comparado a otros días del año, pero bien,” concluyó Di Marco.