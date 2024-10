“Nosotros no tenemos en agenda a esa iniciativa -respondió Sergio Bohe, ante la consulta sobre las versiones que atribuyeron también un interés dentro del seno del municipio sobre el tema peaje-. Nos parece que las rutas nacionales son responsabilidad del gobierno nacional. Es una función indelegable”.

Además, explicó que, por el volumen de tránsito pesado pasante por la ruta, de alrededor de 2.000 vehículos por día, no se podría recaudar un valor suficiente para el mantenimiento adecuado de la ruta en su paso por la ciudad.

“Lo que habría que pedirle al gobierno nacional es que avance con el proyecto ejecutivo de circunvalación que se presentó en el año 2008 -expresó, en diálogo con Actualidad 2.0-, pero entendemos que tampoco es el mejor momento para pedir obras públicas”.

Antes de fin de año Neuquén implementará el cobro de peajes en las rutas de la provincia

Bohe precisó que con Provincia están gestionando la continuidad del convenio con Vialidad Nacional para los trabajos de refacción y mantenimiento de la ruta en su traza actual por la ciudad.

“Entiendo la iniciativa y la preocupación del concejal Montenegro y la buena intención con este en este proyecto, sobre todo por poner en discusión el mantenimiento de la ruta 3, pero entendemos que el peaje no es la herramienta adecuada. Funcionó en la época de las privatizaciones, en los años 90 como un excelente negocio para algunos grupos vinculados a quien después fuera presidente, pero pudo funcionar porque hay un gran flujo de vehículos en el norte del país, a diferencia de lo que tenemos nosotros. No he hecho los números finos, pero no alcanzaría para el mantenimiento con el número de vehículos que pasan cada día”.

Evalúan cobrar peaje por el uso de la Ruta 3 en Comodoro: habría tarifas diferenciales para usuarios locales

Al mismo tiempo, advirtió que un sistema así terminaría resultando en un encarecimiento de costos para el ingreso de productos a la ciudad, por lo que “no me parecería muy feliz esta alternativa. No queremos meter energía en eso, pero deberíamos concentrarnos en buscar alternativas con Provincia para una circunvalación que facilite el tránsito y los problemas de movilidad que tenemos en la ciudad”.

TRANSPORTE: “SI EL BOLETO NO SUBE A 1.200 PESOS, HAY QUE VER DE DÓNDE SALEN LOS FONDOS PARA AUMENTAR EL SUBSIDIO”

Sobre el valor del boleto aprobado finalmente por el Concejo Deliberante, que será en dos tramos y en un monto inferior al que pretendía el Ejecutivo, Bohe no se mostró del todo de acuerdo:

“Lo veníamos conversando con los concejales de nuestro espacio y habrá que ver cómo cierran los números para sostenerlo, porque todo lo que no sale del precio, tiene que ser aportado después por el subsidio para completar la tarifa. Nosotros tenemos un techo establecido por el presupuesto y después de la última ampliación, nos daba un valor de 1.200 pesos, con un subsidio de alrededor del 50%. Al fijarse un precio más bajo, ahora hay que recalcular el aporte del subsidio adicional”.

Neuquén sumó otro apoyo en la implementación de peajes

Bohe indicó que cuando se sepa la fecha precisa en que comenzarán a regir los nuevos valores, se sabrá si el aporte mensual de subsidios tendría que elevarse hasta los 1.500 millones por mes o más.

“Hay que ver de dónde saldrán esos fondos, que básicamente serán ahorros o restricciones de gasto cruzados que tengamos en todos los conceptos”, apuntó.

NO HABRÁ LICITACIÓN POR LÍNEAS

Bohe descartó también otro trascendido que circuló desde el seno gubernamental, respecto de que la nueva licitación de la concesión del transporte público de pasajeros podría hacerse por líneas y no por la totalidad del servicio.

Buscan intensamente a un perro que se perdió durante un vuelco en la Ruta 3, entre Comodoro y Trelew

“No -respondió, ante la consulta concreta de si se trabaja con esa idea-. Nosotros hemos venido trabajando primeramente en cuestiones que garanticen la movilidad social a lo largo de la ciudad, porque el diseño que tenemos del transporte público ha quedado envejecido y la ciudad siguió creciendo. Tenemos un diseño que lleva prácticamente 20 años, que se hizo en el 2008 y seguimos trabajando con lo que venía de antes, con un equipo técnico que ya estaba diseñando el nuevo sistema”.

Bohe explicó que la licitación por líneas es una alternativa para ciudades más grandes, con mayores volúmenes de pasajeros, por lo que remarcó que la nueva licitación, cuyo esquema se apunta a tener terminado sobre el final de este año (la concesión vence en mayo de 2025) será por la totalidad del sistema de transporte.

Neuquén licitará dos rutas estratégicas para el sur provincial

Además, recordó que el municipio debe seguir sosteniendo el costo del sistema en un 50%, por lo que no se trata de un servicio prestado únicamente por un sistema empresarial puro.

“Por supuesto, sumamos a las empresas prestadoras actuales en toda esta discusión de los problemas que han ido atravesando a lo largo del tiempo y pretendemos incorporar también a al sector de los trabajadores, porque UTA tiene mucha experiencia en las limitaciones y la trama vial de la ciudad. Tanto el suelo, como la geografía, son aspectos que debemos tener muy presentes”.