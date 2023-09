Bensimón: “Habrá muchas dificultades, pero no quiere decir que no vamos a pagar los sueldos a los empleados públicos”

Desde el equipo económico del gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, se salió a advertir que se están analizando distintas alternativas para garantizar el pago de sueldos durante el primer semestre de 2024, al tiempo que se evalúa refinanciar deuda en dólares y en pesos, o bien la colocación de un nuevo bono en mejores condiciones. Así lo detalló Marcos Bensimón, uno de los referentes del área económica.

“Todo va a depender de cómo deje la caja el gobierno actual , va a haber muchas dificultades pero ello no significa que no vamos a pagar los sueldos en tiempo y forma. Estamos haciendo todas las medidas necesarias para contemplar estos problemas y cumplir con el pago de salarios”, aclaró Bensimón, en diálogo con Actualidad 2.0.

Aunque su nombre fue mencionado como posible ministro de Economía, el especialista en finanzas afirmó también que será parte del equipo del nuevo gobierno, “pero yo no voy a ser ministro de Economía”, anticipó.

Ante los trascendidos que dieron cuenta de la imposibilidad de cumplir con el pago en término de haberes, para empleados y jubilados de Chubut durante el primer semestre del año próximo, el integrante del equipo económico enfatizó:

“Yo lo que quiero dejar planteado es que sí, es cierto, hay dificultades y no es que vamos a llegar el 10 de diciembre y vamos a encontrar en la Tesorería General todos los sueldos y aguinaldos, listos para pagar. No son las cosas tan fáciles, pero esto no quiere decir que no lo vamos a pagar. Estamos estudiando todas las medidas necesarias para asegurar el pago”.

ENTRE LA REFINANCIACIÓN Y LA TOMA DE NUEVA DEUDA PARA CANCELAR EL BOCADE

Entre las alternativas en análisis, confió que se evalúa la posibilidad de refinanciar la deuda del BOCADE, por la que el nuevo gobierno afrontará vencimientos por más de 400 millones de dólares, en un lapso de 4 años.

“Si se decide esta opción, hay que considerar que también lleva un tiempo”, aclaró.

La otra alternativa es una nueva colocación de deuda, en mejores condiciones que la actual y cancelar ésta, aunque dependerá de las condiciones que se obtengan en el mercado.

Como referencia, vale recordar que el BOCADE se había colocado a una tasa del 7,75%, casi el doble que el BODHIC, otro bono colocado en el año 2013, en ese caso con un interés del 4% anual.

“Estamos evaluando –dijo el especialista-, todavía no se puede determinar la tasa y dependerá de las condiciones al momento de salir al mercado. Estamos analizando todas las opciones y esperamos llegar a buen término”.

DEUDA EN PESOS

El endeudamiento de Chubut no se limita al bono conocido como BOCADE y colocado en el año 2016, sino que la actual gestión también ha tomado nueva deuda, particularmente a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que son préstamos que otorgaba el gobierno nacional para financiar a las provincias.

Aunque está nominada en pesos, esos vencimientos se ajustan por inflación, por lo que proyectados al año próximo superarán largamente los 100.000 millones de pesos, considerando que el consolidado a mayo de este año era de 59.000 millones.

“Esto tiene plazos muy cortos de amortización, por lo que es factible hablar con el nuevo gobierno nacional para hacer más cómodo el modo de pago. Cualquiera sea el signo político del próximo gobierno nacional –advirtió-, confiamos en que habrá razonabilidad de quien gobierne, para entender los problemas que ocasiona el hecho de pagar en tan corto plazo y con tantas otras deudas. Estimamos que se puede hacer una renegociación y ampliar los plazos”.

VENCIMIENTO DE LETRAS EN DOLARES EN EL MES DEL AGUINALDO

Otro de los instrumentos utilizados por el gobierno de Mariano Arcioni ha sido la colocación de Letras del Tesoro, algunas nominadas en dólares, lo que supone otra serie de vencimientos que coinciden en diciembre, el mes en que debe afrontarse el pago de los aguinaldos.

“Hay un vencimiento el 5 de diciembre y esta semana hablaremos con el gobierno actual, para saber si ellos van a renovar esa deuda o si lo van a pagar. Si se cancela, habrá una dificultad más grande para hacer frente a los aguinaldos –evaluó-; y si se renueva, quedará para afrontar en nuestro gobierno”.

Bensimón insistió en que el tema se charlará en el marco de las reuniones de transición de gobierno de Arcioni, por lo que confió en que se encontrará el camino más conducente.

“Lo lógico sería que lo renueven, como han venido haciendo hasta ahora, pero no lo puedo asegurar hasta que el actual gobierno lo confirme”, indicó.

En concreto, el 5 de diciembre vencen dos Letras por un total 20 millones de dólares, por lo que si se afronta el pago (dependiendo de cuál sea la cotización del dólar oficial en ese momento), podría implicar una cifra del orden de los 10.000 millones de pesos, o incluso largamente superior. Como referencia, vale mencionar que la masa salarial de agosto, que el gobierno abonará esta semana, es de 24.500 millones de pesos.

Finalmente, consultado por una estimación de tiempo para estabilizar las cuentas provinciales, Bensimón concluyó: “Es muy difícil hablar de plazos, pero en el primer momento, dependiendo de cuáles sean las alternativas que uno llegue a emplear para modificar las condiciones de la deuda actual, podríamos hablar de seis a ocho meses, pero no es algo que pueda aseverar. Hay que ver muchas variables, que pueden modificar el tiempo requerido”.