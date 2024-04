“La gente no tiene dinero, y entonces nosotros no tenemos trabajo. Es simple la ecuación, Caro y sin trabajo. Inflación con recesión.”, explicó un taxista del centro de Comodoro, en una entrevista para ADNSUR y el programa de streaming “Me Invitó Un Amigo” de SETA TV.

En ese marco, el trabajador habló del presidente de la Nación y dijo “no sé lo que pretende hacer, todos estamos esperando”. “Esto bajó en los tres meses que empezó este gobierno, antes de él teníamos trabajo, se vivía”. Este último trimestre fue “catastrófico”, consideró el chofer.

Y comparó la baja de trabajo con otros oficios, como la del zapatero. “Un hombre tiene una zapatería hace 70 años en la calle San Martín, viene a charlar con nosotros y dice que desde el primer mes empezó a caerle la venta un millón, y la va a cerrar”.

Frente a esta situación, intentan trabajar más cantidad de horas. “Venimos acá a las 7, hasta el mediodía, picamos alguna fruta y seguimos hasta la noche, a esa hora ya muere todo”.

Otro de los choferes describió el día a día y remarcó que “se encuentran en una etapa de suma tranquilidad”, en una mañana en que la cola de taxis sobre calle Belgrano alcanza desde Avenida Rivadavia hasta la calle San Martín, formando una fila de una cuadra mientras esperan que salgan los viajes. Recordó que el último mes que se trabajó un poco fue diciembre del 2023.

PRECIO DE VIAJES

Un viaje en taxi al aeropuerto cuesta alrededor de $8.000. Los remises cobran $13.000, comparó el chofer. El uber le cobra “según la disponibilidad”, remarcó. “A veces les cobran más caro que nosotros, y otras más barato”.

Respecto a los Uber, señaló “no se negocio hacen porque no pagan nada, cobran más barato que nosotros a veces y otras más caro. Si a nosotros no nos queda nada, no se qué hacen ellos”, concluyó.

CÓMO SIGUEN LAS MODIFICACIONES EN EL PROYECTO DE ORDENANZA

luego de la sesión que se llevó a cabo el pasado jueves 4 de abril en el Concejo Deliberante entre las autoridades de los distintos bloques para tratar el pedido de los taxistas sobre la modificación del proyecto de ordenanza, sólo dos de tres proyectos fueron aprobados y un tercero pasó a comisión.

Dentro de las aprobaciones, el referente de taxistas, Fernando Paredes, destacó en diálogo con este medio que se trató de “las reformas de los artículos que ayudan a lo que es el trabajo, con respecto los vehículos, los modelos, y flexibilizar normas respecto al color del auto -que va a seguir siendo blanco- pero vamos a poder plotearlo", ejemplificó. Aunque la actualización del artículo 63, en el cual este equiparaba el monto a lo que es la multa por alcoholemia, pero ‘para el transporte no regulado, no habilitado por el Municipio’” sigue sin obtener una aprobación, aunque se seguirá tratando.