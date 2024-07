Aumento récord de precios de alquileres en Comodoro: en agosto habrá una suba del 247%

Comodoro Rivadavia está atravesando una crisis sin precedentes en el mercado de alquileres. Según reveló Jorge Altuna, referente inmobiliario de la ciudad petrolera, los precios de los alquileres tendrán un aumento récord del 247% en agosto, impulsado principalmente por el Índice de Contratos de Locación (ICL).

"Lo que es el ICL, que vendría a ser el índice de locación que está ajustado por el gobierno, este mes en los últimos 12 meses tuvo un aumento del 247,56%", explicó Altuna en diálogo con ADNSUR.

Si bien reconoce que este incremento "suena a una locura", el experto inmobiliario señaló que se debe a que los alquileres venían "muy desfasados" y este ajuste los pone "a tono" con los valores actuales del mercado.

"Capaz que en agosto del 2022 un alquiler que costaba $200, el inquilino pagaba $100, y ahora con el alquiler de este mes se le ajusta a $247.000. Entonces ya es razonable al día de hoy el valor, pero suena así, asusta y suena feo", detalló Altuna.

En este sentido, el referente inmobiliario aclaró que, si bien el aumento porcentual es elevado, hay que tener en cuenta el contexto previo de los alquileres. “Uno de un 247% y sí, suena que es una locura teniendo en cuenta que la inflación viene bajando. Estamos en un 4%, el ICL es el índice que más aumento”, explicó.

La situación es particularmente compleja para aquellos inquilinos que tienen contratos vigentes desde 2022 o 2023, ya que se encuentran con aumentos mensuales abruptos. "La gente que tiene esos contratos vigentes de 2022 o 2023 que de repente se encuentra con este tipo de aumentos todos los meses de repente, dejan los alquileres", lamentó Altuna.

El experto señaló que, en muchos casos, los propietarios intentan llegar a un acuerdo con los inquilinos para evitar que se vayan, pero no siempre acceden a bajar el valor del alquiler. "Generalmente tratamos de consensuar un valor para que no se vaya la mayoría de los propietarios, no acceden a eso", indicó.

Sin embargo, Altuna también destacó que hay propietarios que, luego de haber cobrado valores bajos durante el último año, ahora "se acomodan" con estos aumentos. "Es como diciéndote: 'Y toda la vida pagaste poco, el año pasado me agarró esa ley y me mató, ahora es como que me acomodo, me toca a mí'", ejemplificó.

LA RAÍZ DEL PROBLEMA: ESCASEZ DE OFERTA Y ALTA DEMANDA

Según Altuna, la principal razón detrás de estos aumentos récord en los precios de alquileres es la escasez de oferta y la alta demanda en Comodoro Rivadavia. "Sigue igual, sigue igual, mucha demanda y muy poca oferta, pero muy poco, prácticamente no hay oferta de alquileres en Comodoro Rivadavia. Al haber excesiva demanda y poca oferta, el valor sube lógicamente", explicó.

El experto inmobiliario cree que esta tendencia de alzas en los precios de los alquileres continuará en el futuro. "Para mí es una tendencia que va a continuar, el aumento de los valores va a seguir en alza y más con estos índices", vaticinó.

En este sentido, Altuna considera que el gobierno debería intervenir para regular esta situación. "Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es bajar el índice del ICL para que se acomode, pero bueno, todos los propietarios y los inquilinos acceden a hacer contratos con ajuste trimestrales", sugirió.