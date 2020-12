INGLATERRA - El coronavirus se complica en Londres y los contagios en los colegios comienzan en niños de 10 años “ante la aparición de una nueva variante del virus Covid”, según el secretario de salud, Matt Hancock. Londres, el Gran Londres, el sur y el este de Essex y sur de Hertforshire pasan a la alerta máxima o Tier 3 el miércoles.

Se ha identificado una "nueva variante" del coronavirus en el Reino Unido, “que se cree que está causando una propagación más rápida en el sureste”, dijo el secretario de Salud Matt Hancock.

“Su propagación está creciendo más rápido que la variante existente, con más de mil casos”, aseguró Hancock a la Cámara de los Comunes esta tarde.

Ha habido informes de la nueva variante en 60 áreas de autoridades locales. Se cree que es similar a la encontrada en otros países durante los últimos meses.

Hancock dijo a los parlamentarios que actualmente "no hay nada que sugiera" que esta variante es más probable que cause síntomas graves. Agregó que es muy poco probable que no responda a una vacuna.

Londres y partes de Essex y Hertfordshire pasarán al T3, nivel más alto de restricciones de coronavirus, el miércoles próximo. Según las medidas de Nivel 3, las personas no deben reunirse socialmente en interiores, jardines privados o en la mayoría de lugares públicos al aire libre con personas con las que no viven o no están en una burbuja de apoyo.

Sin embargo, la "regla de los seis" permitirá que personas de diferentes hogares sigan reuniéndose en pequeños grupos al aire libre en parques, jardines públicos, áreas de juego o instalaciones deportivas al aire libre.

Severas restricciones

Miles de bares, pubs, cafés y restaurantes cierren en la capital y áreas circundantes después del martes por la noche, a excepción de los servicios de comida para llevar, Take away y deliverys.

Las mayores restricciones también significan que es probable que los fanáticos vuelvan a ser excluidos de los estadios de fútbol y otros lugares deportivos.Y los teatros también tendrán que cerrar sus puertas una vez más.

Downing St insistió que los permisos para una Navidad en familia se mantenían con distancia social, a pesar del incremento de casos. “No hay planes para revisarlos. El público debe mantenerse cauteloso. Hemos dejado claro que debe haber un limitado acceso de 6 personas a la burbuja durante el período de Navidad.Pero es importante que el público respete las instrucciones”, aseguró el vocero de Downing St.

Los infectólogos dan el grito de alarma cuando se ha iniciado la vacunación en el reino y la podrán dar también los médicos generalistas. El escenario de Navidad es el ambiente ideal para que el virus se multiplique exponencialmente por el contacto social.

Se contagian los chicos

Las familias han comenzado a preocuparse por el colegio. Han comenzado los contagios en chicos de 10 años. La oficina de Estadísticas Nacionales muestra que 1 de cada 50 alumnos del colegio secundario está infectado. Dos veces más que los adultos por encima de los 25 años.

El “lockdown” va a tener influencia en los adultos pero no en los niños, que siguen yendo al colegio y son una fuente de contagio. No hay dudas que los contagios se producen en los colegios o a través de la interacción social después de las clases.

El problema no son los niños, que mayoritariamente se enferman levemente, sino que pueden distribuir el Covid entre los adultos de su casa y poner a los abuelos en riesgo.

El consenso es que los colegios deben cerrar ahora para no contagiar antes de Navidad. La discusión es cómo se sigue educando sin generar los problemas que provocó la primera ola y el cierre de las escuelas.

En Essex, ocho de cada 9 colegios secundarios tienen ahora educación remota a distancia. Al mismo tiempo 17 escuelas primarias de las 48 del distrito de Basildon en Essex .

“Ninguna escuela está cerrada, Todos están ofreciendo educación total o parcial remota”, explicó un vocero del Essex County Council.

Islington, un barrio intelectual del norte de Londres, anunció que cerrará sus colegios desde este martes y continuarán dando clases online hasta el 11 de enero

Fuente: Clarín