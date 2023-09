Un grupo de más de 30 asociaciones que nuclean a médicos de distintas especialidades, anunciaron que comenzarán a cobrar un plus o bono adicional ante la falta de actualización de tarifas por parte de obras sociales y prepagas.

“Si lo que recibimos del sistema (obras sociales, prepagos, sanatorios, entre otros) es menor a este monto, la diferencia será cubierta por el paciente como un bono complementario no reintegrable”, señalaron desde el sector.

Según aseguraron a Infobae las empresas del sector, no hay que pagar. Y si se paga, hay que avisar a la prepaga por cualquier vía, incluso digital. Eso dispara el sistema de reintegros, los descuentos a los médicos que lo cobraron y posibles sanciones.

“Cuando algún socio nos comenta que le pidieron copago, nosotros informamos que no deben pagarlo, porque no corresponde. Si aún así lo pagaron y nos lo cuentan, iniciamos una gestión ante el prestador por cobro indebido. Si no lo comunican, no tenemos forma de saber si les cobran o no”, explicaron en una de las empresas más grandes del sector.

Médicos cobrarán $6.000 extra por cada consulta a pacientes con obras sociales y prepaga

Con respecto a las devoluciones si se realiza el pago, en general las prepagar hacen el reintegro ante la presentación de la factura, al menos hasta el momento. Pero no en todos los casos: por ejemplo, Swiss Medical y Galeno sí lo hacen; Osde que tiene la particularidad de ser una suerte de empresa doble, prepaga y obra social.

Desde Galeno, por su parte, detallaron que “ante el cobro de un extra/copago (que no corresponde por Plan) por parte de un prestador de cartilla, el socio puede solicitar un reintegro. Es requisito para la gestión del mismo que el socio presente la factura o comprobante fiscal”.

Desde otra de las empresas grandes del mercado afirmaron que los copagos no están contemplados en los contratos entre el financiador, las prepagas, y los médicos.

Devolución de IVA: cómo hacer el reclamo si no te reintegran el 21% de las compras

“No se contemplan copados, están prohibidos. Además, la relación y los contratos son directos con los médicos, no con asociaciones o similares. Entendemos la situación de los médicos, pero el tema es que el sector ya estaba desfinanciados desde antes, con inflación alta y un aumento de insumos exorbitantes, tanto en medicamentos como insumos de todo tipo. En los últimos 4 años todo eso aumentó un 600% y los precios de los planes un 400%, aseguraron.

Las grandes empresas del sector aseguran que no es masivo el cobro, para nada, pero que aparecieron algunos casos en el interior, por ejemplo en Mendoza.

RECLAMO MÉDICO

"Hoy, los médicos decimos ¡basta! Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo”, advirtieron el viernes pasado.

El paso a paso para consultar si te van a reintegrar el 21% del IVA

Lo denominaron como un “bono complementario no reintegrable”, que deberán abonar los pacientes para que los profesionales puedan llegar al piso de 6.000 pesos por consulta que, según reclaman, no estarían alcanzando.