Este viernes hubo un nuevo paro docente en Comodoro y el gremio de ATECh junto a organizaciones sociales se manifestaron frente al Juzgado Federal para reclamar por el desprocesamiento de la ex secretaria General de la Regional Suroeste. Además, manifestaron que podrían seguir las medidas de fuerza por la falta de respuestas al reclamo salarial y edilicio.

Magalí Stoyanoff, referente de la Regional Sur, el paro “fue resuelto por el Congreso provincial de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que pone en el centro lo salarial y que se junta con una fecha muy significativa para todos, porque este día se daba inicio al juicio contra Estela Juárez".

Según manifestño en diálogo con Crónica, se trata de "un juicio vergonzoso llevado adelante por las denuncias de las empresas debido a las acciones que todos los trabajadores estatales realizamos durante 2018 y 2019, cuando no cobrábamos nuestros haberes, las escuelas eran un desastre, teníamos la obra social cortada, las jubiladas y los jubilados no tenían actualizaciones y también cobraban de modo escalonado. Eso nos obligó a un intenso proceso de lucha y por esa razón Estela Juárez está siendo llevada a juicio”.

"Para sumar una vergüenza más a los hechos, nos confirmaron la suspensión de la fecha porque no estaban dadas las condiciones -agregó-. Tanto la fiscalía como la jueza están de modo virtual y aducen problemas para conectarse”.

Recordó que “no es la primera vez que venimos a la justicia o a la injusticia por esta causa y vamos a hacerlo todas las veces que haga falta, porque cuando el gobierno descarga el ajuste, descarga la crisis sobre las trabajadoras y los trabajadores no nos queda otra que organizarnos y luchar, y así como lo hicimos en el 2018 y en el 2019".

“Vergonzoso acuerdo salarial”

“Ahora el vergonzoso acuerdo salarial que pretende hacer pasar Arcioni este año nos deja sumidos más que nunca debajo de la línea de la pobreza, con salarios que no alcanzan ni siquiera el mínimo nacional y que están lejísimos de la canasta básica, así que este año también se avecinan grandes procesos de lucha, si este gobierno no cambia el rumbo”, alertó.

Sobre futuras medidas de fuerza, Stoyanoff expresó: "Queremos ver el grado de adhesión que ha habido, entendemos que es muy alto porque el enojo es grande y tiene que ver con lo mal que se están cobrando los haberes”.

Y detalló que “docentes de escuelas primarias que dieron inicio a la jornada extendida no cobraron esa extensión de hora de los cargos que se tomaron a principio del ciclo es decir, el 24 de febrero, las altas que correspondían ingresar este mes no entraron así que son más de 1.000 docentes que llenaron el formulario dando cuenta del reclamo, docentes de toda la provincia que no cobraron su salario y esto se suma a que no alcanza, no llegamos a fin de mes con 130 mil pesos. Es lo que nos obliga a seguir luchando, así que después de esto continuaremos definiendo nuevamente en una instancia provincial, cuáles son las medidas y lamentablemente anticipamos que seguramente, obligados por este gobierno, va a haber más medidas de fuerza de acción directa”.

Escuelas sin clases

La referente de la Regional Sur cuestionó que varias escuelas siguen sin estar en condiciones y muchas de ellas sin clases o con clases intermitentes. “Empezamos el año intentando contrastar lo que el discurso del gobierno, en palabras del señor Bourdargham era el 99 por ciento de las escuelas están en condiciones de iniciar las clases. A semanas de iniciado el ciclo en un comunicado emitido en marzo dábamos cuenta de la cantidad de escuelas que en realidad estaban con obras en curso, pero que eso hacía que no pudieran comenzar el ciclo normal, que estuvieran rotando en distintos lugares; y hoy, a un mes y semanas de haberse iniciado el año, ya tenemos la suspensión de actividades por falta de personal, por obras que no se culminaron ni se empezaron como la de la Escuela de Biología Marina, por falta de calefacción, el mismo problema con las bombas de calefacción para las escuelas en un invierno que se avecina crudo y siguen sin resolverse”, resumió.

"Así que en este ciclo que lleva apenas unos 30 días de iniciado ya hay escuelas que suman 10 o 15 días de suspensión o de alternación de grados por esa causa”, enfatizó Stoyanoff.

Malestar por el corte de ruta en el centro

El corte realizado este viernes en el centro, sobre la calle Pellegrini, frente al Juzgado Federal, generó malestar entre los automovilistas que quedaron detenidos en ese sector. Incluso se vivió un momento tenso cuando uno de los conductores bajó del auto para increpar a un efectivo que se encontraba en las inmediaciones solicitando que despejara la calzada, pero ante la negativa, pronto llegaron los cruces de palabras entre el hombre y algunos manifestantes, principalmente de la Corriente Clasista Combativa (CCC).

Tras la fuerte discusión, los manifestantes decidieron dejar libre la circulación de vehículos.