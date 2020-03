Así custodian la casa del "Gitano" Julio que viajó a Miami y no respetó el aislamiento. Foto: ADNSUR

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Ministerio Público Fiscal (MPF) tuvo que tomar intervención al conocerse algunos casos en los que viajeros no se pusieron en aislamiento preventivo tras arribar al país y a Comodoro. Este es el ejemplo de el ex candidato a intendente de Comodoro, Julio Debonat, más conocido como El Gitano, quien viajó con su familia a Estados Unidos y al regresar a la ciudad no respetó la cuarentena.

Debonat viajó a Miami junto a su familia y volvió a Comodoro el 9 de marzo, sin embargo, desde el área de Salud revelaron que no se puso en aislamiento incurriendo en una trasgresión a la obligación establecida a nivel nacional.

De esta manera, según informó diario Crónica, se determinó que fuera obligado a cumplir el aislamiento bajo apercibimiento de detención e incluso se dispuso custodia policial para garantizar que no saliera de su domicilio.