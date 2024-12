En el marco de un balance sobre su primer año de gestión, el ministro Lucas Castelli enfatizó la necesidad de fortalecer las capacitaciones para aprovechar el crecimiento laboral que generará Vaca Muerta, especialmente en 2025. "El próximo año va a ser de mucho crecimiento. En los próximos dos meses veremos una gran demanda de trabajo, pero los neuquinos deben formarse porque esta es una industria altamente competitiva", sostuvo.

El funcionario destacó que el programa Emplea Neuquén es la herramienta principal para conectar a los habitantes con las ofertas laborales, ofreciendo recursos para mejorar su empleabilidad. Además, reafirmó su compromiso de garantizar que los trabajos en la provincia beneficien primero a los neuquinos: "Voy a poner todo de mí para blindar Neuquén, desde un ayudante hasta un ingeniero".

Asistencia sin intermediarios

Castelli también se refirió a los esfuerzos por eliminar intermediarios en la distribución de oportunidades laborales y sociales. "La organización social tiene un rol comunitario, pero no puede ejecutar políticas públicas; para eso estamos nosotros, como Estado presente", afirmó.

En este sentido, denunció irregularidades en programas anteriores, como la utilización de fondos destinados a capacitaciones para fines ajenos. "Eliminamos bonos de garrafas y otros intermediarios porque no llegaban a quienes realmente lo necesitaban", señaló. La asistencia ahora se canaliza directamente a través de los municipios para garantizar transparencia.

Fortalecimiento institucional y acceso equitativo

El ministro también hizo hincapié en la necesidad de modernizar y profesionalizar las delegaciones de trabajo en Neuquén. "No invertían en infraestructura porque no les interesaba la institucionalidad, solo se invertía en camionetas con mercadería para beneficiar a los amigos", criticó.

Finalmente, llamó a la población a aprovechar las capacitaciones y a no abandonar los programas de formación. "Les decimos ¡vamos!, porque si no, a Vaca Muerta no van a entrar", instó Castelli, resaltando que el acceso laboral debe ser gestionado de forma transparente y equitativa.

Con información de Neuquén Informa, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.