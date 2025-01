Aseguran que en el inicio de la temporada, viajaron 12.000 personas en la Terminal de Ómnibus de Comodoro. Así lo reveló Ariel Rearte, de la Dirección de la Terminal de la ciudad, que habló con la prensa respecto a datos de diciembre de 2024. Además, reveló cómo sigue la situación en el inicio de 2025 y cuánto aumentó la tasa que se abona en cada pasaje.

“La temporada comenzó muy bien. Estamos hablando de diciembre 2024, hubo un incremento significativo en cuanto a noviembre-diciembre en lo que se llama refuerzos. Nosotros mensualmente teníamos una salida de 800 colectivos que se vio incrementado en 850 para diciembre del 2024”, comenzó diciendo.

“Eso significa que hubo un pequeño incremento para la temporada. Ahora enero está más calma, pero pero bien, dentro de todo”, añadió Rearte.

Además, indicó que en cuanto a los destinos más elegidos por los comodorenses, se encuentra la cordillera y Puerto Madryn.

En cuanto a las expectativas para febrero, aclaró que “por ahora no se presenta con los mismos incrementos debido a la cantidad de refuerzos que han puesto las empresas. Si bien tiene una venta de pasajes bastante buena, porque ya casi no hay pasajes para el mismo día, sino que hay una demora en la espera de una semana. Entonces, eso significa que la venta está bien. Lo que no hay son mayores refuerzos”.

Por otra parte, sostuvo que las personas “compran con anticipación” los pasajes para evitar demoras. “Por ejemplo, el destino que es Bariloche, que hay gente que quiere comprar pasajes y tiene una demora de diez días, más o menos, para conseguir”.

AUMENTÓ EL PAGO DE LA TASA EN LOS PASAJES

“Este año se incrementó la tasa, es de $1.000 por pasajero, igualmente es un valor que se trata que no sea muy significativo en el pasaje. hablamos de que la tasa no supere un 5% del valor del pasaje” y aclaró que está destinada al mantenimiento de la terminal.

Respecto a las mejoras de la terminal, desestimó un traslado de lugar. En tanto, recordó que “sí hay una propuesta de mejoramiento de la terminal. Por ejemplo, estamos tratando ahora de ver un piso nuevo para la terminal y esas cosas. Son detalles que hacen a la mejoría".