La Mesa Nacional del Transporte, que nuclea a los trabajadores de trenes, aviones, subtes, colectivos y barcos, anunció un paro total de actividades para el próximo 30 de octubre y por 24 horas, en defensa de “la soberanía de nuestros cielos, mares, trenes y carreteras, además de que el Gobierno no nos está dejando negociar paritarias libres y además nos está cortando el derecho de huelga con el tema de la esencialidad”, manifestaron.

Sin embargo, el único gremio que hasta el momento no confirmó si adherirá es la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que se encuentra en plena negociación salarial, y por ello, no se descarta que se baje de la protesta.

El referente de prensa de la UTA en Comodoro Rivadavia, Alejandro Quintero, confirmó a ADNSUR que “todavía no tenemos ninguna noticia del Consejo Directivo" y adelantó que "la semana que viene viajamos a un encuentro en Buenos Aires y seguramente ahí tendremos alguna información de si la seccional Comodoro, Trelew, Santa Cruz y Tierra de Fuego se va a adherir”.

Y destacó que a diferencia de Capital Federal “el secretario general, Juan Carlos Cossio, ha estado trabajando políticamente con transporte y el municipio, logrando muchas cosas que en Buenos Aires todavía no se han podido cumplir”.

“Esto es muy importante para nosotros porque el gremio está avanzando bastante y no hemos tenido problemas. Por eso, cuando hubo algunos paros en Buenos Aires nosotros no adherimos porque obviamente no daba para adherirse ya que todos los compañeros habían percibido su sueldo y sus aumentos”, agregó.

Finalmente Quinteros reiteró que la decisión de adherir al paro de 24 horas el próximo 30 de octubre será definida por el Consejo Directivo de la UTA. No obstante, aclaró que si la decisión se deja a criterio de cada delegación “ seguramente se trabajará normal”.

“Trataremos de que el servicio salga dependiendo obviamente de la reunión que tengamos ahora la semana que viene”, agregó.