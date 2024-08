El número de docentes que renunció al “Adicional al Desarrollo Profesional Docente” en la provincia de Neuquén es de solo 36, sobre un total de 27.473 docentes. Este dato fue proporcionado por el Consejo Provincial de Educación (CPE), que habilitó el registro para la renuncia al incentivo el pasado 26 de julio.

El “Adicional al Desarrollo Profesional Docente” ofrece un incremento del 15% en los haberes de aquellos docentes que no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre, y dentro de ellas, dos por mes. Este beneficio se otorga de manera automática, sin necesidad de inscripción previa, aunque los interesados en renunciar pueden hacerlo a través de la plataforma oficial interna (https://portalunico.neuquen.edu.ar/).