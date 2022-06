El jurado de siete integrantes falló de manera unánime a favor de Depp declarando culpable a Heard, citando que el artículo de opinión publicado en 2018 en The Washington Post fue difamatorio y que la demandada deberá pagarle a Depp 15 millones de dólares, 10 por daños compensatorios y 5 por daños punitivos.

Así se dio a conocer este miércoles, a las 16 hs (horario Argentina), el veredicto del juicio de difamación que le realizó Johnny Depp a su exesposa, Amber Heard, en el juzgado de Fairfax, Virginia.

Por su parte, Depp también deberá pagarle a su ex (que le había iniciado una contrademanda), ya que según el jurado, la difamación fue recíproca. En su caso, la indemnización asciende a 2 millones de dólares, y sólo por daños compensatorios (no punitivos).

La jueza Penney Azcarate fue la encargada de leer el veredicto. Previamente, aseguró que no toleraría “demostraciones efusivas” en la sala y pidió hablar con los letrados de Depp y Heard, ya que el jurado había omitido completar el ítem vinculado al monto de daños compensatorios y punitivos, lo cual demoró la lectura del fallo.

Depp no se presentó en Virginia para escuchar el fallo (aunque sí estaban sus representantes legales) ya que se encuentra en Inglaterra, donde recientemente se lo vio tocando la guitarra en los shows de Jeff Beck en el Sheffield City Hall. Heard, por su parte, sí acudió al juzgado con sus letrados, Elaine Bredehoft y Benjamin Rottenborn.

La demanda

Depp había demandado a Heard por 50 millones de dólares, mientras que ella había presentado una contrademanda por 100 millones. El juicio concluyó el viernes 27, y luego de más de 100 horas de testimonios de expertos, de los propios actores y otras figuras públicas, la jueza Azcarate instruyó a los siete miembros sobre cómo proceder en el análisis de la evidencia para determinar si hubo falsas afirmaciones.

En ese proceso de instrucción, Azcarate entregó un formulario al jurado que debía completar para llegar a la decisión final, lo cual demoró el veredicto, sumado a la vasta cantidad de pruebas. Se trata de un documento de ocho páginas en el que se transcribieron las frases del artículo de opinión que Amber Heard publicó en 2018 en The Washington Post, y que originó el juicio de Depp contra Heard, titulado: “Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

Al no tratarse de preguntas abiertas, los siete integrantes debieron responder “sí” o “no” a cada uno de los ítems. En ese aspecto, las afirmaciones que la defensa de Johnny, liderada por Camille Vasquez y Ben Chew, consideró difamatorias son las siguientes:

”Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

”Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.

”Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.

En la contrademanda de Heard, se remarcó que el origen de su pretensión no son las declaraciones de Depp sino las de Adam Waldman, quien formó parte del equipo de defensa del actor. El letrado dijo en una oportunidad al Daily Mail que las acusaciones de maltrato que hizo Amber eran “engañosas”. En cuanto a esto, el jurado debió evaluar lo siguiente:

”Amber Heard y sus amigos en los medios de comunicación utilizan las falsas acusaciones de violencia sexual como una espada y como un escudo, dependiendo de sus necesidades. Han seleccionado algunos de sus ‘hechos’ de violencia sexual como la espada, lanzándola al público y al señor Depp”. (The Daily Mail, 8 de abril de 2020).

”Simplemente esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911″. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

”Hemos llegado al principio del fin del bulo de abusos lanzado por la señora Heard contra Johnny Depp”. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).En el formulario se reiteraban las mismas preguntas para cada una de las afirmaciones de Depp contra Heard y viceversa. Otro motivo que explica el tiempo que necesitó el jurado para deliberar fue el componente económico de la demanda: la determinación de la indemnización por daños compensatorios y punitivos para el “ganador“ del juicio televisado que generó una atención mediática ineludible.

Con información de La Nación