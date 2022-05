Lucio Borges vive en Comodoro Rivadavia, durante el 2021 decidió irse a vivir solo junto a su perra y su gata. Cuando ingreso en el inquilinato aceptaron a ambos animales, pero con el paso del tiempo le pidieron que tenía que dar en adopción a la perra o irse de la casa. "Me quedé sin trabajo hace 4 meses, mi mamá me está ayudando con el alquiler", contó desespera y pide ayuda.

"Me aceptaron dejarlas conmigo, pero 2 meses después los dueños del alquiler me dijeron que tenía que o darla en adopción o irme de la casa. Irme ahora, no puedo y dejarla tampoco puedo ni quiero" cuenta. Hace un mes falleció su gatita, que era compañera de Rosita, la can de 8 años de tamaño pequeño, es cruza con salchicha.

"Ellas eran muy unidas, por eso cuando me voy a trabajar de algún trabajo temporal, la perra llora y eso le molesta a los dueños. En estos días se está haciendo difícil hacerles entender que no tengo con quién dejarla, por eso hice un pedido en las redes para ver si alguien me la tenía hasta que pueda conseguir un alquiler donde si la acepten, no la puedo tirar a la calle", agregó.

Rescató a una perra y sus 8 cachorros en un basural, les consiguió padrinos y hogar a todos

Lucio trabaja de forma temporal y contó que en algunos momentos "No he llegado a comer 1 o 2 días pero le daba de comer a ella, imagínate lo importante que es para mí".

Ante esta situación, decidió hacer el pedido a través de redes sociales y la gente en sus comentarios lo acusaba de abandonar a un animal, "No es así, quiero que solo la tengan hasta que consiga un lugar para estar con ella", dijo.

Y pide que alguien le dé un lugar a "Rosita", que la tenga un tiempo hasta que pueda conseguir un lugar. Igualmente busca un trabajo estable: tiene experiencia en atención al cliente, repositor y ayudante de logística.

Preocupación por los casos de hepatitis aguda: investigan una posible vinculación con perros

"Aprendo rápido, trabaje de varias cosas aprendiendo en el momento, no tengo problema en hacerlo" dice el joven. Lucio puede pagar hasta 15mil pesos de alquiler, esta solo en la ciudad con "Rosita" su familia vive en Buenos Aires. "Mi mamá me ayuda con el alquiler ahora que no estoy con trabajo estable. Pero tampoco tiene lugar en su casa, vive con su marido y mis 3 heramnitos, acá en Comodoro no tengo a nadie" cuenta.

Si querés ayudarlos, podés comunicarte te al 2974190349.