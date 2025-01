Enero y febrero son los meses más fuertes para el turismo en Comodoro y Rada Tilly. Desde hace algunos años, son pocos los que pueden costear estadías largas y optan por viajes más cortos, de pocas noches. En ese contexto, cada vez más propietarios retiran sus departamentos del mercado inmobiliario tradicional y los ofrecen como alquileres temporarios para turistas.

En plataformas como AIRBNB, las opciones más económicas para dos personas durante la primera quincena de enero rondan los US$ 40 por noche, con alternativas que llegan hasta US$ 120 (la plataforma ya no cobra en pesos). A esas cifras hay que agregar los impuestos.

En Booking, otra de las páginas más elegidas por los usuarios al momento de buscar alojamientos, los precios oscilan en $ 80.000 por noche por departamentos para dos personas, con impuestos incluidos.

En Rada Tilly, los precios son un poco más altos, con opciones que va desde los US$ 75 hasta los US$ 160 por noche.

Más allá de la rentabilidad económica, muchos propietarios eligen la alternativa del alquiler temporario para conservar mejor sus viviendas. “Al ser estadías más cortas, se pueden resguardar un poco más las propiedades. Con 10 o 15 días de ocupación, tenés el mismo ingreso que alquilando todo el mes”, explicó a ADNSUR Lidia, quien ofrece hospedaje en Comodoro para dos y cuatro personas.

“Para dos personas, el valor es $ 49.000 por noche. Y para cuatro personas, el precio es $ 72.000. Los huéspedes tienen cocina, heladera con freezer y todo lo necesario para preparar la comida. La gente se fija mucho en eso porque les permite ahorrar”, agregó la vecina de Comodoro.

Sobre el nivel de ocupación durante los primeros días del año, la mujer aseguró que la ciudad registra movimiento, aunque en su mayoría es gente que está de paso: “Son personas que van al norte o vienen desde el norte y se dirigen al sur. Se quedan una o dos noches. En Comodoro no hay turismo que venga a quedarse varios días, salvo gente que visita a familiares o viene por algún tema puntual. El movimiento es más fuerte en enero y febrero y se extiende hasta marzo o abril.”

En Rada Tilly, el nivel de ocupación es menor que en temporadas anteriores, según asegura Daniel, quien ofrece alquileres temporarios en la localidad balnearia. “Tenemos muy pocas reservas para enero. Viene día a día. Todavía no podemos evaluar la temporada porque recién empieza, pero sí vemos que hay mucha gente de paso. La gente llama y pregunta si tienes para el día”, explica el propietario en diálogo con ADNSUR.

Sobre los precios que manejan, detalla: “Para dos personas el precio es de $ 78.000 por día. Para tres, está $ 85.000 y para cuatro, $ 95.000. Generalmente tenemos muchas familias”.

Daniel afirma que el crecimiento de los alquileres irregulares que no están registrados y no pagan impuestos son una amenaza para quienes cumplen con las normativas. “Eso afecta mucho a los comercios habilitados que tienen todo en regla. Tienen costos más bajos y la gente se inclina hacia ese lado”, lamenta.