Este viernes comenzó con un importante operativo en Neuquén, que incluyó 14 allanamientos simultáneos a dos organizaciones sociales y una cooperativa. Cuatro personas fueron demoradas en el marco de estas acciones, incluyendo a la dirigente de Libres del Sur, Gladys Aballay.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que los allanamientos se están llevando a cabo tanto en domicilios particulares como en sedes institucionales de las organizaciones Libres del Sur, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Cooperativa Viento Sur, esta última vinculada al FOL. Los procedimientos están enmarcados en una investigación sobre un plan de capacitación laboral creado en 2022 y sobre la supuesta recaudación de porcentajes de los planes de los integrantes de estas organizaciones.

¿A qué hora será la manifestación de las Organizaciones Sociales?

El fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien está al frente de las diligencias, se hizo presente en uno de los allanamientos realizados en una casa de Libres del Sur ubicada en Carlos H. Rodríguez al 700. Vignaroli explicó que la investigación está relacionada con fondos destinados a cooperativas para capacitación, que aparentemente no fueron utilizados para ese fin, y con un sistema de cobro de cuotas mensuales a personas beneficiarias de planes.

El fiscal también señaló que se están investigando posibles casos de extorsión, en los cuales se presionaba a los integrantes de las organizaciones para asistir a protestas bajo la amenaza de no recibir asistencia alimentaria. "Quien no iba a la marcha, no recibía un bolsón de comida", afirmó Vignaroli.

Diversas organizaciones sociales emitieron un comunicado exigiendo la liberación inmediata de las cuatro personas detenidas. Además, convocaron a una concentración en la Comisaría Primera para manifestar su repudio a los allanamientos y las detenciones. En el texto, las organizaciones acusan al gobierno provincial y al de Milei de llevar a cabo un ataque sistemático contra quienes luchan por trabajo y combaten el hambre en los barrios más afectados por la falta de asistencia.

Organizaciones sociales suspendieron la protesta en los puentes carreteros

El comunicado fue firmado por varias organizaciones, entre ellas CTEP, Polo Obrero, FPDS Corriente Plurinacional, FOL, MTE, FOL Unidad, FPDS UTEP y MST Teresa Vive.