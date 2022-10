Algo más que "amigos": Aseguran que L-Gante presentó a Wanda Nara como su novia

L-Gante y Wanda Nara están viviendo el romance del momento en Argentina y tras la viralización de ellos dándose un beso en un boliche, todo parece indicar que ambos decidieron avanzar un casillero en el tablero del amor.

Si bien ninguno de los protagonistas quiso blanquear hasta ahora que hubiera algo más que una amistad entre ellos, el periodista Juan Etchegoyen contó un detalle que indicaría que sí están juntos.

“Acá me llega un dato clave para contarles después de la foto que todos vimos de L-Gante y Wanda. Me dicen que Elián ya la presenta a Wanda como su novia. Ya no sería una amiga o alguien que está conociendo sino algo formal. Está perdidamente enamorado, me agregan”, detalló.

“Si esto es así, estamos hablando de un romance importante porque le habrían hasta puesto título”, agregó el conductor.

¡Se confirmó el amor! Las fotos de Wanda Nara y L-Gante a los besos en un boliche

“A mí me cuesta creer en esta relación porque desde el vamos empezó mal. Siento que los dos están financiando sus actualidades con esta historia pero, nobleza obliga, me dice una persona importante de esta historia este dato. Creer o reventar”, relevó.

“Si esto es cierto, ¿cómo seguirá el romance con Wanda en Turquía? ¿Viajará L-Gante?”, cerró Etchegoyen sembrando la duda.