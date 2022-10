"Terminá con esta farsa mediática’”: Icardi llamó furioso a Wanda Nara por su foto a los besos con L-Gante

Mauro Icardi está en su peor momento tras la viralización de las imágenes donde Wanda Nara aparece a los besos con L-Gante en un boliche.

Según contó Juan Etchegoyen este martes, el futbolista tuvo contacto con las imágenes de su ex y lo tomó de la peor manera.

“Me están contando información muy sensible que proviene de Europa", inició el periodista de Mitre. Era obvio que (Icardi) iba a ver la imagen de Elián Valenzuela (L-Gante) con Wanda Nara y algo iba a pasar”, agregó.

Posteriormente, narró la reacción que había tenido el delantero al enterarse de que la empresaría estaría saliendo con el músico. “Yo te dije que Mauro Icardi estaba furioso por las versiones de romance de L-Gante con Wanda. Después, él salió y lo confirmó todo en el vivo”.

Luego, Etchegoyen volvió sobre la imagen de la flamante pareja en el boliche y lo que había sucedido cuando llegó a las manos del exPSG. “Icardi vio la foto. Está confirmado que la vio. Me cuentan que hace un rato Icardi habría llamado a Wanda Nara para pedirle explicaciones y para exigirle que vuelva ya a Turquía, que no se quede un segundo más en la Argentina y para que termine, me dicen estas palabras, ‘con esta farsa mediática’”, informó el periodista.

“Estos son los dos puntos que tocó Icardi hace instantes en esta llamada a Wanda Nara, una llamada que fue rebotada un par de veces por ella, que no lo atendió al toque y ante la insistencia de él, lo atiende, y tienen esta charla”, remarcó.

“Me dicen: ‘Juan, si antes estaba furioso, imaginate ahora’. La persona que a mí me escribe, que creo en esta versión, utiliza la palabra ‘desencajado’ y me y me dice que no puede más de la bronca y la tristeza", cerró el periodista.