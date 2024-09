Este martes, una nueva alerta por nevadas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) está complicando el tránsito en los pasos fronterizos de la provincia de Neuquén y la cordillera rionegrina. Con acumulaciones de nieve que podrían superar los 40 cm en las zonas más altas, las autoridades tomaron medidas para garantizar la seguridad vial.

La alerta amarilla, que afecta principalmente a la franja sur de Neuquén, provocaron restricciones en varios cruces fronterizos. En el Paso Cardenal Samoré, se suspendió temporalmente la circulación de camiones de carga desde el lado chileno, mientras que en el Paso Pino Hachado, el tránsito recién se habilitó esta mañana después de intensas nevadas.

Otros pasos como Icalma, Hua Hum y Mamuil Malal (ex Tromen) permanecen abiertos, pero con recomendaciones de extremar precauciones debido a la presencia de hielo y barro en las rutas, así como nieve acumulada. El uso de cadenas es obligatorio en estos cruces para evitar accidentes.

Descubrieron a una familia que vendía costillares en una metalúrgica de la Patagonia

En cuanto a las rutas provinciales, la Ruta 46, especialmente en la Cuesta de Rahue, y la Ruta 26 también presentan condiciones peligrosas por la acumulación de nieve sobre la calzada. Se pidió a los conductores que circulen con máxima precaución y cumplan con la normativa de portar cadenas para transitar.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.