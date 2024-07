En la actualidad, el grooming se convirtió en una grave preocupación para padres y autoridades. Esta práctica, donde adultos establecen relaciones de confianza con menores a través de internet con intenciones de abuso sexual, pone en peligro la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes. La prevención y la educación digital se vuelven esenciales para proteger a los jóvenes en un mundo cada vez más interconectado.

En una entrevista exclusiva, ADNSUR conversó con Hernán Navarro, Presidente de Grooming Argentina, quien ofreció información detallada sobre este delito.

“Cuando un padre o madre autoriza a su hijo a tener un celular, pierde, de forma automática, el control sobre ellos y abre una serie de situaciones para repensar, no solamente el vínculo, sino también, cuál es la relación y el abordaje que tenemos en casa en términos de conectividad”, indicó Navarro.

Cabe destacar que en Argentina, la hiperconectividad es una realidad constante. Junto con Paraguay, el país se destaca por tener uno de los índices más altos en toda América Latina, donde niñas, niños y adolescentes pasan hasta 7 horas diarias navegando en internet. Esta tendencia refleja la creciente importancia de la tecnología en la vida cotidiana de la juventud argentina.

En este sentido, Navarró expresó que "los padres y madres todavía no pensamos en ‘clave digital’. Es decir, les preguntamos cómo les fue en el deporte, pero no les preguntamos cómo les fue en internet porque no hay un reconocimiento de la vida digital y esto es algo que vamos a tener que rápidamente incorporar".

Grooming, abuso sexual sin contacto físico

El grooming se refiere a la acción deliberada de un adulto para establecer una conexión emocional con un niño o adolescente en línea, con el objetivo de ganarse su confianza para luego abusar sexualmente de ellos. Esto puede incluir el envío de mensajes, solicitar imágenes íntimas, o persuadir al menor para que participe en encuentros físicos. Es un comportamiento altamente manipulador y peligroso que puede tener consecuencias devastadoras para la víctima

La definición impacta por su gravedad, sin embargo para Navarro, “la esfera del abuso sexual ha cambiado su matriz por la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestras vidas. Internet no atenúa o suaviza algún tipo de impacto; al contrario lo profundiza. Lo que atraviesa a la víctima en su campo emocional a la hora de sufrir este tipo de ataques sería el mismo que podría atravesar de manera física porque el daño es emocional”.

Según el especialista, la pedofilia encontró en las tecnologías el vehículo de contacto y de proximidad para con los niños, niñas y adolescentes. Plataformas como Roblox - una de las tres más usadas en Argentina -, Minecraft y Free Fire son utilizadas por chicos a partir de los siete años.

“En esas edades las niñas y los niños no tienen la capacidad para discernir entre fantasía y realidad. Dentro del grooming tenemos que hablar de procesos. puede ser muy corto en términos de minutos o extenso en años. Se da un primer estadio que es lo que nosotros llamamos el cebo, la construcción de confianza”.

En esta línea, se advierte una especie de ruta que siguen los acosadores. “Se trata de un delito continuado. Comienza en el juego on line y continúa en otras plataformas como WhatsApp o Instagram; en estas plataformas se fideliza el vínculo”.

Señales de alerta

Las alertas tempranas y la educación digital son vitales para proteger a los niños y adolescentes. Los padres y educadores deben estar atentos a señales como cambios en el comportamiento, secretos sobre actividades en línea y la presencia de contactos desconocidos en redes sociales, para prevenir y combatir esta amenaza en el mundo digital.

“Hay indicadores generales a tener en cuenta, como por ejemplo: la baja en el rendimiento escolar, fluctuaciones de los estados de ánimo, la modificación del lenguaje corporal, manifestaciones de ira, cambio repentino del lenguaje a un lenguaje sexualizado", comentó Navarro.

En cuanto a los indicadores específicos, mencionó “el ocultamiento de los dispositivos móviles, estar conectados hasta altas horas de la noche y con la insistencia de continuar haciéndolo”.

