La comunidad educativa de la Escuela 207 atraviesa un momento crítico debido a la falta de avances en la demolición del galpón incendiado que pone en riesgo la infraestructura del establecimiento. Ante el silencio oficial y la falta de obras, los padres de los alumnos anunciaron que se reunirán este miércoles en las afueras de la escuela para organizar el derribo por sus propios medios , pese a los riesgos.

"Queremos que se cumpla con el acuerdo que había anunciado el Ministerio Público Fiscal junto a las partes involucradas para llevar adelante la demolición", declaró Emiliano Ortiz , padre de un alumno, en declaraciones radiales. "Lo que sucede es que no hemos recibido noticias sobre el avance de esa gestión ni sabemos por qué no hay personal trabajando en la zona", añadió con preocupación.

Dos supermercados liquidan celulares hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés

La situación se agrava porque, según Ortiz, la comunicación con la Municipalidad se cortó completamente y el galpón sigue en las mismas condiciones de abandono que antes del incendio. "No solo no hay seguridad , sino que también hay personas en situación de calle viviendo adentro, lo que genera un peligro constante", advirtió. "Si nadie se encarga , tendremos que hacerlo nosotros, aunque sabemos que no estamos capacitados para esa tarea".

Ortiz subrayó la necesidad de resolver el problema antes del inicio del ciclo lectivo 2025 , ya que los alumnos que asisten de forma provisoria a la escuela ubicada en el centro recreativo Nayahue y en tráilers sufren las consecuencias de la falta de infraestructura adecuada. "Hoy no hubo clases en Nayahue por falta de agua , y los chicos en los tráilers sufren frío extremo en invierno y calor sofocante en verano. Si bien fue una solución temporal que permitió continuar con los contenidos, la incomodidad es evidente ", señaló.

Ofrecen 100 millones de pesos de recompensa para encontrar a Luciana Muñoz

Además, Ortiz explicó que la situación afecta a otras instituciones: "Las actividades en Nayahue están suspendidas porque la escuela ocupa todo el espacio, generando inconvenientes en el uso del centro recreativo por parte de otras organizaciones".

Ante la falta de respuestas concretas, los padres no descartan avanzar con la demolición por su cuenta, aunque admitirán los riesgos de hacerlo. "Sabemos que no somos las personas idóneas para este trabajo, pero si quienes deben actuar no lo hacen, no nos queda otra ", dijo Ortiz. A pesar de la firmeza en su postura, aclaró: "Lo ideal sería que las autoridades gestionen la solución definitiva , que es lo que todos queremos y necesitamos ".

Con información de LMN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.