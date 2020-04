Diversos estudios científicos realizados demuestran que los objetos de uso corriente (como juguetes, mochilas infantiles, interruptores de luz y picaportes) son fuentes permanentes de contagio que habitualmente no se limpian ni desinfectan adecuadamente. Por lo tanto, es muy importante limpiar esas superficies de alto contacto, donde muchas manos podrían depositar y recoger virus u otros gérmenes.

“Depende del tipo de superficie, de la concentración del virus, la temperatura y la humedad lo que se sabe es que el coronavirus puede sobrevivir desde algunas horas hasta tres días”, aseguró a Infobae el ingeniero Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de Fundación UADE.

La frecuencia con la que debe desinfectar depende de cuántas y qué personas vivan en el hogar, y con qué frecuencia compartan elementos y superficies comunes. Aunque no existe una regla estricta, Piña advirtió que aunque depende de varios factores, la respuesta en estos días sería “con la mayor frecuencia posible”.

El especialista sostiene que hay una diferencia entre limpiar y desinfectar. Las personas deberían realizar una rutina de limpieza regular, que incluye eliminar la suciedad y el polvo, y los productos de limpieza domésticos normales sirven para esto. Sin embargo, cuando se busca desinfectar, es decir matar gérmenes, se debe usar lavandina o un limpiador con un 70% de alcohol. “Cuando se limpia se pasa un trapo, paño, se barre, o pasa la aspiradora para eliminar la suciedad visible. No se desinfecta ni se matan los virus o las bacterias”, explicó.

Probablemente no haga falta desinfectar toda la casa de arriba a abajo todos los días, sino centrarse en las “superficies de alto contacto”, es decir, todas aquellas que tocan nuestras manos o sobre las cuales podemos llegar a hablar, estornudar o toser, desde picaportes, interruptores de luz y controles remotos hasta mesas, inodoros y armarios.

Si alguien en el hogar está experimentando síntomas de COVID-19, se deberán desinfectar las superficies tan a menudo como aquellos que no están enfermos o asintomáticos puedan entrar en contacto con ellas. Si es posible, usar guantes para protegerse de los productos químicos agresivos y minimizar el riesgo de infección.

LOS PRODUCTOS EFECTIVOS

Un estudio reciente publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine de científicos de un laboratorio federal informó que el SARS-CoV-2, el virus que causa la actual pandemia de coronavirus, puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable por hasta 72 horas, en cartón por hasta 24 horas y en cobre por 4 horas.

Otro estudio de 2020 publicado en el Journal of Hospital Infection analizó 22 estudios sobre otros coronavirus SARS y MERS. Los investigadores encontraron que, en promedio, los virus persistieron en las superficies de metal, plástico y vidrio a temperatura ambiente durante cuatro o cinco días, y podrían persistir hasta nueve días, dependiendo de la temperatura y la humedad. Por lo tanto, cuánto tiempo viven los gérmenes dañinos en diferentes superficies es muy específico para el patógeno, los factores ambientales como la humedad y también en qué superficie está.

Para ayudar a reducir el riesgo de contagio del COVID-19, tanto la OMS como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades​ (CDC) y también la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, sugieren el uso de productos desinfectantes domésticos como la lavandina o las toallitas desinfectantes. En este sentido, la lavandina y las toallitas desinfectantes son productos que, usados de acuerdo a las instrucciones de uso de sus etiquetas, eliminan el 99,9% de virus y bacterias y sirven para aplicarse en múltiples superficies.

En un nuevo comunicado, la Sociedad Argentina de Infectología explicó como se desactiva el virus mediante la limpieza domiciliaria y enumeró una lista de productos activos contra el patógeno. “El coronavirus SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19, tiene membranas proteicas y grasas (lípidos), que son sus armas para infectar células. Pero el palmitato de sodio, un elemento básico en cualquier detergente y jabón, vuelve al virus inactivo. Por eso, es recomendable limpiar las superficies altamente tocadas (como botones, perillas, picaportes, manijas, etc) para evitar que el virus permanezca varias horas allí”, destacaron.

También indicaron que al comprar un producto de limpieza es clave chequear su fecha de vencimiento, usarlo acorde a las instrucciones del fabricante, no diluirlo a menos que lo indique y no mezclar productos entre sí, ya que pueden inactivarse o generar vapores tóxicos.

Teniendo en cuenta que el 80% de los gérmenes se esparcen a través de lo que se toca, una superficie aparentemente limpia puede estar contaminada con este nuevo virus que no se ve a simple vista. Por lo tanto, para asegurar una limpieza total debe utilizarse un producto que no sólo sea efectivo contra la suciedad sino que también contenga un activo que asegure su eliminación.

TIPS PARA UNA DESINFECCIÓN CORRECTA

- Usar guantes

- Lavarse las manos luego de terminar la limpieza

- Evitar salpicaduras en el rostro

- Se sugiere evitar el uso de las formulaciones en spray debido a que al aplicar en forma directa sobre una superficie, puede no tener acceso a las zonas más contaminadas.

- En caso de usar spray, hay que aplicar el producto sobre un papel descartable, realizar limpieza y arrastre y luego tirar el papel

Lavandina

Respecto a la lavandina, que es hipoclorito de sodio, su uso requiere de 3 tiempos.

1. Lavado y fregado con agua jabonosa y/o detergente (la lavandina no penetra ni actúa sobre restos de suciedad visible)

2. Enjuagado y secado

3. Desinfección con lavandina diluido al 0,1%

Preparado

Hay que diluir 10ml (2 cucharadas grandes) en 1 litro de agua. Y esa dilución no debe guardarse más de 1 hora, ya que pasado ese tiempo se descompone.