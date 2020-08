BUENOS AIRES (ADNSUR) - La peor de las noticias para quienes rieron con El Chavo del 8, el Chapulín Colorado y otros programas del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” (1929-2014).

Según confirmó Florinda Meza, viuda del comediante y quien personificaba a Doña Florinda, todos los programas de Chespirito desaparecen de la pantalla chica luego de más de 50 años de transmisión.

La decisión se tomó luego de que Grupo Televisa y Grupo Chespirito no pudieron llegar a un acuerdo.

Así lo informó la tarde de este sábado a través de su cuenta de Twitter Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y director de la productora. “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, indicó.

Su hermana Graciela Gómez Fernández también se pronunció al respecto. “Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”.

Aunque ninguna de las partes reveló los detalles del conflicto, muchos usuarios de varias partes de América Latina expresaron su molestia; incluso, hubo quien lo calificó como una “catástrofe nacional”.

Por su parte, Florinda Meza, cuestionó al grupo Televisa. “Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”.

“Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”.