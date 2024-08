A un año de la muerte de Silvina Luna: los recuerdos de su familia, amigos y pedidos de justicia

Este 31 de agosto se cumple un año de la muerte de Silvina Luna. Joven modelo, actriz y escritora, tenía 43 años y llevaba más de dos meses internada, esperando un trasplante de riñón que nunca pudo recibir debido a su grave estado de salud.

A un año de su partida, su familia, amigos y conocidos la recordaron con mucho cariño y pidieron justicia una vez más.

Sus amigas dedicaron unas fuertes palabras en honor a Luna, quien descansa en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, lugar al que ella misma pidió ir cuando ya no estuviera.

Se revelaron escalofriantes detalles de la autopsia al cuerpo de Silvina Luna a casi un año de su muerte

“En nuestro grupo éramos y somos como hermanas, así que durante todos esos meses nos estuvimos organizando para cuidarla y acompañarla. También para darle una mano a Ezequiel, que necesitaba nuestro apoyo”, explica Soledad en representación de todo el grupo de amigas: Analía, Barbie, Romina, Estefanía y su propia hermana Victoria, que vive en Mar del Plata. Ambas conocieron a Silvina cuando compartieron elenco con ella en las obras de Gerardo Sofovich.

“La que más estuvo fue Analía, junto con su esposa, Eugenia. Analía es la más grande de todas y, en muchos casos, es como una ‘mamá’ o una hermana mayor para nosotras. Ella iba todos los días después del trabajo. Otra amiga, Jime, la ayudó mucho desde el lado espiritual”, cuenta Soledad, sobre la dinámica diaria para alguna de ellas siempre estuviera en el Hospital Italiano, donde la modelo transitó los últimos dos meses y medio de vida.

Detuvieron a Cristian Pérez Latorre, el cirujano que atendió a Silvina Luna después de Aníbal Lotocki

En ese centro de salud, pasaron por todas las emociones. “De a poco nos íbamos dando cuenta de que el cuadro era irreversible, aunque guardábamos algo de esperanza, o esperábamos un milagro. Después empezamos a entender que ella ya tenía que descansar…”, reflexiona sobre aquellos últimos días. “La verdad es que no quiero profundizar mucho más, me remueve mucho todo esto. Lo único que nos da un poco de paz es que ese ser innombrable esté preso”, agrega en referencia al cirujano y en consonancia a cómo se manejaron con los medios y el público en general, cuando escasearon los partes médicos y la información sobre la salud de la ex Gran Hermano.

Durante sus últimos días de vida, Silvina habló con dos personas muy cercanas a ella, a quienes les hizo un pedido especial.

Este viernes volverán a marchar para pedir justicia por la muerte de Gonzalo Guenchur

La modelo expresó su deseo de realizar una serie sobre su historia, donde se vean sus inicios, la carrera que realizó en los medios, y se cuente acerca de la cirugía estética que le arruinó la salud.

Esta idea merodeaba por su cabeza desde hacía tiempo, pero fue en momento más crítico cuando habló a Fernando Burlando y a su hermano, Ezequiel Luna, para que avanzaran con el proyecto con o sin ella. Siete meses desués de su muerte, Ángel de Brito confirmó que esa última voluntad de la modelo estaba en proceso, aunque todavía faltaba bastante para que saliera a la luz.

"Disparo al corazón": la joven rawsense que es campeona nacional de 'Tiro Deportivo' sueña con triunfar en un Torneo continental

El conductor fue totalmente sincero y descriptivo a la hora de detallar qué es lo que los seguidores de la ex Gran Hermano se encontrarán en todo el material recolectado. “Se verán cosas inéditas de su fallecimiento y de las complicaciones que tuvo”, dijo en referencia a la intervención que se realizó con Aníbal Lotocki en 2011.

Con información de Infobae y TN