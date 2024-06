A pocos días del "Ni Una Menos", cierran la subsecretaría de protección contra la violencia de género

A tres días de conmemorarse 9 años de la primera marcha masiva por el “Ni Una Menos” y con un femicidio cada 35 horas en el país, el Gobierno decidió disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

Cabe recordar que se trata del área al que había quedado reducido el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y que debía encargarse de llevar adelante políticas integrales para prevenir y también asistir a víctimas y familiares.

Hace dos semanas, dicha Subsecretaría había pasado de Capital Humano a la cartera de Justicia, donde serían absorbidas algunas de sus funciones. Según informó Página 12, aunque no hay todavía una comunicación oficial, se conoció la renuncia “indeclinable” de Claudia Barcia, quien estaba al frente de la Subsecretaría desde febrero.

En el texto, alega que tomó la decisión de dejar el cargo luego de que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le comunicara por WhatsApp a las 19.57 del miércoles que la Subsecretaría “dejará de existir”.

“Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de whatsapp a las 19:57 hs. por parte del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha”.

Ante esta situación, las 650 trabajadoras que quedan en el área se encuentran en estado de asamblea ante la incertidumbre sobre su futuro. Algunas pasarían a la Secretaría de Derechos Humanos y otras a la de Justicia, pero no se descarta que un porcentaje importante sea despedido, como parte del nuevo recorte de empleados públicos anunciado por el presidente Javier Milei para la mitad del año.