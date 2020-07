TIERRA DEL FUEGO (ADNSUR) - El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó este lunes que 57 de los 61 tripulantes del buque pesquero “Echizen Maru” dieron positivo de coronavirus y permanecen aislados en el propio buque, en el Puerto de Ushuaia.

En el parte epidemiológico, manifestaron que "de las 61 muestras ya tenemos 57 confirmadas como positivas y esto se suma a los resultados que habíamos obtenidos ayer de los primeros 7 casos confirmados. Los 57 casos están aislados y estamos haciendo los controles a bordo", indicaron.

Según publicó Ushuaia24, "todos los tripulantes van a permanecer aislados en el barco y no hay forman que desciendan, esto está hecho un cordón sanitario por Prefectura. No sube nadie que no sea personal médico y no va a descender nadie del barco", afirmaron.