“Yo no descartaría volver a una cuarentena estricta en Comodoro”

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Jorge Geffner, investigador superior del CONICET, dijo en entrevista exclusiva con el canal digital de ADNSUR que la situación de Comodoro Rivadavia requiere extremar nuevamente las medidas de distanciamiento “y yo no descartaría una cuarentena estricta por dos semanas, cosa que debe resolver el gobierno y la gente”, recomendó. Además, advirtió que empiezan estudiarse los efectos posteriores a la enfermedad en pacientes jóvenes, con alteraciones cardíacas tras la enfermedad.

El reconocido investigador se refirió también a la fase 3 de pruebas de la vacuna de Oxford-Astra Zeneca y señaló que se retomaron las pruebas en casi todo el mundo, tras dos casos con reacciones adversas no vinculadas a la vacuna. “Creo que en un par de meses tendríamos la data sobre la eficacia que se debe comprobar, en porcentajes del 70 al 90 por ciento, para empezar a producirla”, dijo.

Al pedírsele una opinión sobre la situación crítica que atraviesa nuestra ciudad, respondió: “No conozco Comodoro pero sí conozco los números y es una de las áreas críticas del país, junto a Córdoba, Santa Fe y en especial la ciudad de Rosario. Lo primero es reconocer que es una situación muy crítica. Segundo, distanciamiento: lo único que ha demostrado servir es el distanciamiento, lo tendrá que decidir el gobierno si vuelve a una medida estricta de cuarentena, cosa que yo no descartaría, porque se están saturando las terapias. No conozco el lugar, pero si parmaos dos semanas la circulación o la limitamos profundamente, esto baja. Es algo infecto contagioso, el distanciamiento ayudaría. Eso un primer consejo, en los términos que el gobierno y la gente opinen del modo más conveniente”.



En segundo lugar, planteó “el mantenimiento a rajatabla de medidas higiénicas, con el uso de barbijo. En la ciudad de Buenos Aires salís y ves 15 chicos en un bar sin barbijo, pero luego entrás en las terapias a punto de saturarse y uno ve que son mundos muy discordantes. Además, ninguna reunión social en ámbitos cerrados. No hay magia. Penosamente no tenemos hoy otro tipo de herramienta, pero estas dos son my eficaces”.

EFECTOS POSTERIORES EN PACIENTES JÓVENES

El prestigioso investigador, Doctor en Bioquímica y profesor adjunto del Departamento de Microbiología Parasitología e Inmunología, Facultad de Medicina de la UBA, se refirió además a otro problema que empieza a aparecer, vinculado a los efectos posteriores a la enfermedad en pacientes jóvenes: “Hay una porción significativa de individuos jóvenes que se infectan, cursan en forma leve, sin internación, con dos o tres días de fiebre y dolor cabeza, pero cuando van a la consulta posterior, superada la enfermedad, tienen alteraciones cardio vasculares. Se está poniendo mucha atención a esto, en gente joven que manifiesta alteraciones posteriores”.

De este modo, advirtió Geffner, “no es que si uno es joven y dice ‘puedo hacer cualquier cosa’. En absoluto. Hay preocupación en esto y se ha comenzado a investigar en Estados Unidos, con un grupo de atletas, gente de 20 a 30 años que presentó arritmias y miocarditis en una fracción significativa”.

Situación de la vacuna Oxford-Astra Zeneca

“La fase 3 se interrumpió en su momento por dos casos, sobre la prueba en miles de personas, con una patología que es inflamación de médula ósea. Aparentemente en uno de los casos se desechó la asociación con la vacuna, porque evolucionó a esclerosis múltiple. Cuando tenés tantas personas, sobre 20.000 personas vacunadas y 20.000 con placebos, alguno de esos casos puede haber una enfermedad. En todo el mundo se retomó la etapa de fase 3 y en Estados Unidos se espera la autorización para que se retomen”.

“Ya hay decenas de miles de personas vacunadas en ensayos de fase 3 y los efectos colaterales han sido mínimos –valoró- y ya en fase 2 se demostró que las vacunas son efectivas. Yo calculo que en un par de meses, si se logra probar eficacia en esta última fase, con porcentajes de 70 a 90 por ciento, se podría tener esa primera data y comenzar el proceso de producción, que en Argentina involucra a la vacuna de Oxford-Astra Zeneca”.

¿Ha evolucionado el virus, como se planteó recientemente desde el gobierno de Estados Unidos, lo que haría ineficaces los procesos de inmunización? ¿Por qué no se puede aplicar la inmunidad de rebaño? ¿Cuántos muertos habría en el país con una medida así? ¿Será efectivo el Ibuprofeno inhalable? Todas las respuestas, en esta entrevista imperdible, con una de las voces académicas más respetadas del país.