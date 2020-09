COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El objetivo es ayudar, incentivar a las personas y contagiar el espíritu solidario para que la ola crezca y así poder dar una mano en la lucha contra el coronavirus, enfermedad que en Comodoro comenzó a doblegar el sistema y que por estos días obliga a buscar alternativas ante el colapso de camas de terapia intensiva y los contagios masivos en personal de salud; el miedo más temido.

Claudio Beaulieu y Gustavo Aguilar, propietarios de Buena Vida Restobar, se propusieron dar una mano e incentivar a que las personas recuperadas de coronavirus donen plasma para ayudar a otros pacientes que atraviesan la enfermedad. A cambio ofrecen un almuerzo, cena o desayuno familiar.

Cuenta Claudio que la idea surgió hace una semana, cuando se enteró que en Comodoro había empezado la campaña de donación de plasma para tratar a quienes padecen coronavirus.

“Esto surgió la semana pasada cuando vi en redes sociales que habían iniciado una cadena para un señor de 86 años”, explicó Claudio a ADNSUR. “Le comenté a mi socio, mande un par de mensajes para ver si era posible y presente la propuesta a la gente de salud, a ellos les pareció genial, solo faltan ultimar algunos detalles”.

En el caso de Buena Vida, restobar que se encuentra en el interior del Coliseo, pensaron en un voucher familiar sin fecha de vencimiento para que la persona lo pueda usar cuando quiera. Sin embargo, más allá de esto Claudio quiere que se sumen otros comercios para que la motivación sea más grande.

“La idea es que sumen la mayoría de los comercios y que la persona que sea donante de plasma reciba un regalo, no un descuento, para su familia, sería como una motivación. Puede ser un gimnasio, una tienda de electrodomésticos y también otros locales gastronómicos”.

AYUDAR EN EL MOMENTO MÁS DIFICIL

Esta no es la primera iniciativa solidaria que realizan Claudio y Gustavo. Cuando comenzó la fase 1 de la cuarentena entregaron viandas a médicos, enfermeros y personal del 107, aprovechando toda la mercadería que les había quedado en stock y no habían podido vender.

Durante casi un mes llevaron adelante la actividad, entregando viandas en el Hospital Regional, el de Rada Tilly, Diadema y las bases del 107, hasta que se quedaron sin stock.

Por ese entonces, el escenario era completamente distinto en la ciudad y los gastronómicos, pese a que lo sospechaban, no sabían con certeza que el coronavirus los iba a sumergir en una crisis.

Claudio admite que una vez que se reabrieron las puertas la cosa mejoró. Sin embargo, el panorama no es el mejor. “Veníamos repuntando, pagando las cosas y las deudas que quedaron, pero esto del DNI nos mató. Estamos con desayuno, almuerzo y abrimos hasta las 21:00 hs, se ha acordado un poco la carta, pero es muy inestable todo. Está todo golpeado, pero de todas formas nosotros siempre ayudamos, por ahí no lo comentamos tanto, pero siempre tratamos de acompañar a la comunidad. A mi toda la vida me gustó, fui al Rotary de chico y siempre surge una idea para colaborar”, indicó, invitando a otros comercios a sumarse a esta movida solidaria.

DONAR PLASMA PARA SALVAR VIDAS

¿Pero de qué se trata la donación de plasma? En Comodoro hace dos semanas se inició la campaña de donación. El procedimiento lo realiza el Banco de Sangre del Hospital Regional. Se trata de una extracción de 450 mm de plasma, que representa el 55% del volumen total de sangre y contiene las células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

Cada donación puede ser utilizada por una sola persona que debe tener el mismo grupo de sangre y el donante también debe cumplir ciertos requisitos.

Por ejemplo, los posibles donantes deben haber terminado con el ciclo de la enfermedad 14 días antes de la donación, pero no superar los 28 días desde el alta para que los anticuerpos sean efectivos.

Además deben tener entre 18 y 65 años, superar una entrevista donde serán analizados como posibles donantes y someterse a una serie de estudios.

En Comodoro sólo se utilizará plasma de hombres. La razón está relacionada a detalles técnicos que pueden hacer la diferencia en el éxito o el fracaso del tratamiento.

Por supuesto el donante tampoco debe tener ningún tipo de síntoma, ni dificultades respiratorias o trastornos cardíacos.

Sin duda, la donación de plasma es importante en el contexto que se vive, donde se produjo un importante incremento de los casos de coronavirus, pero también aumentaron las muertes. Solo el martes hubo cuatro decesos, y una sola familia, en lo que va de septiembre, ya perdió a tres de sus integrantes.

La ciudad está atravesando su peor momento. Sin embargo, aún así continúan apareciendo iniciativas solidarias como la de Claudio y Gustavo, quienes una vez quieren ayudar al sistema de salud, tan golpeado en este momento.