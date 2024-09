El Papa Francisco realizó una conferencia de prensa y habló sobre visitar el país. El Sumo Pontífice charló con la prensa en un vuelo de regreso a Roma, tras una gira por Asia y Oceanía. Allí, se refirió a la esperada visita a su tierra natal.

“Si voy a ir a Argentina, es algo que todavía no está decidido”, explicó. “Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas”, señaló.

Por otra parte, en otra de las consultas, Francisco se refirió al aborto y al consejo que le podría dar a un votante católico de Estados Unidos, al decidir entre Harris y Trump. Cabe recordar que la candidata a presidenta esta a favor del aborto, mientras que el otro candidato busca deportar inmigrantes.

“Ambos están en contra de la vida, tanto el que echa a los emigrantes como el que mata a los niños. Ambos están en contra de la vida”, explicó el Papa Francisco.

No obstante, aseguro que él no va a votar y no es Estados Unidos, “pero seamos claros: tanto el no dar a los migrantes la posibilidad de trabajar como el no brindarles acogida es un pecado, es grave”.

“Luego, el aborto. La ciencia dice que en el mes de la concepción están todos los órganos de un ser humano, todos. Abortar es matar a un ser humano. Te guste o no te guste la palabra, pero es matar”, agregó.

En la moral política, por lo general se suele decir que no votar es malo, no es bueno. Hay que votar y hay que elegir el mal menor. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé, que cada uno en conciencia piense y haga esto, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR