¡Un milagro!: Por segundos un hombre se salvó de una impactante explosión en una lavandería

El sorpresivo episodio ocurrió el pasado 14 de marzo en la ciudad de La Coruña, España pero tomó trascendencia en las últimas horas a raíz de un video que se volvió viral. Un cliente se salvó por pocos segundos de una explosión que destrozó por completo el frente de local. El incidente, que quedó registrado por una de las cámaras de seguridad, se produjo por una falla en uno de los lavarropas.

El impactante hecho se originó en la lavandería “Auga e Xabón” de la calle Marismas, en Mesoiro, junto al polígono coruñés de Pocomaco.

En el video se puede ver como el hombre, cuya identidad no se dio a conocer, se retiraba del local con varias bolsas. Abrió la puerta con dificultad y se retiró mientras la misma se cerraba lentamente a sus espaldas.

Segundos después ocurrió lo menos pensado: el lavarropas más próximo a la salida hizo cortocircuito, se abrió repentinamente y expulsó varias prendas junto a una gran llamarada. La explosión fue de tal magnitud que el escaparate del local voló por los aires.

El frente del local quedó destruido como consecuencia de la fuerte explosión. El ventanal y la puerta de vidrio se hicieron añicos y también volaron por el aire pedazos de techo y diversos objetos colocados tanto en la parte interna como externa del lugar.

En declaraciones al citado medio, fuentes del servicio de extinción de incendios de La Coruña confirmaron que el foco del siniestro fue un recargador de mecheros que un cliente había dejado en el interior de uno de los lavarropas.

A pesar de la potencia del estallido, los voceros agregaron que la explosión no afectó a la estructura del edificio y que los bomberos se limitaron a retirar algunas estructuras del local que sí tenían riesgo de desprendimiento. Por otra parte, señalaron que no hubo heridos, ya que no quedó nadie en la lavandería una vez que el cliente que fue grabado por las cámaras de seguridad abandonó el local.