"Su mamá lo castigaba por mentir": el fuerte cruce en Twitter de Cristina Kirchner y Mauricio Macri

Cristina Kirchner y Mauricio Macri protagonizaron un fuerte cruce de palabras en las redes sociales. Todo comenzó cuando el ex presidente lanzó una declaración acerca de la inauguración por el gasoducto Néstor Kirchner.

Cristina le contestó, y Macri retrucó con dureza. Luego comenzó un intercambio de mensajes que fue subiendo de tono. Ambos ex mandatarios que no son candidatos este 2023 se colocaron en el centro del escenario político.

“Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día”, comenzó el posteo la Vicepresidenta.

Luego, contrastó con los números que dejó la gestión de Macri: “Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte”. “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, cerró.

Con esta fuerte respuesta, aunque sin decirlo explícitamente, la titular del Senado hizo referencia a los dichos de Alicia Blanco Villegas, madre del expresidente, en una entrevista publicada en 2019 en la revista Noticias donde había afirmado: “Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir, jamás”.

Horas después, Macri recogió el guante y, también por Twitter, dejó un largo descargo sobre la política energética del kirchnerismo. “La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios”, comenzó diciendo.

Y siguió: “En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada. Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo. Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón. Pero no lo hicieron, se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios”.

Para cerrar se refirió a la chicana que le hizo Cristina sobre su madre: “Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre”.

Sin dejar estar el tema, Cristina volvió a la carga: le recriminó sus dichos, criticó su gobierno y lo llamó de nuevo “mentiroso”.