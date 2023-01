Una mujer, de 52 años aseguró que nunca quiso ser madre, rompió mitos y contó su historia.

Según informó Clarín, se llama Jessica Hawk-Ippolito y siempre tuvo en claro que no quería tener hijos.

Sin embargo ,aseguró que mucha gente creía que iba a cambiar de opinión, pero nunca se le pasó por la cabeza. Además, explicó que no se arrepiente de nada.

"De niña nunca quise una muñeca. No jugaba a mamás y bebés. La gente siempre decía que cambiaría de opinión. Incluso el día de mi boda me preguntaron cuándo iba a tener hijos. Sólo pensé en mí y en mi elección", explicó Hawk-Ippolito.

Por otra parte, aseguró que siempre tuvo demasiada libertar para ir detrás de sus sueños. Y "creo que los niños y la maternidad son increíbles, pero no lo son para mí a pesar de lo que diga”.

En su adolescencia, recordó que su decisión ya estaba totalmente confirmada y tenía como decisión concentrarse en su carrera y viajar.

Y a sus parejas con las que salía, les decía que “no era algo que quería de inmediato”.

“Sabía que si alguna vez quería ser madre, tendría que ser una madre que se quede en casa, pero eso no me haría feliz. La gente siempre decía que cambiaría de opinión, pero no lo hice”, aseguró Hawk-Ippolito.

Por otro lado, la mujer que se desempeña como docente y tutora, explicó que cuando conoció a su ahora exesposo, ambos coincidieron en no tener hijos.

Incluso en el día de su boda, las personas les preguntaban constantemente cuando iban a tener un bebé.

Sin embargo, tal como aseguró su idea siempre fue viajar.

“Pude viajar a Italia, Francia y más lugares de ensueño. Tuve tantas experiencias increíbles. Y no tuve que pensar en nadie más que en mí mismo, así que pude aprovechar la oportunidad”, comentó.

Por último, aclaró que a pesar de que la gente cree que se encuentra sola por no tener hijos, ella se encuentra realmente feliz con su decisión y con su vida.