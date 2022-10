"Señores, soy una leyenda": Mirtha Legrand se mostró orgullosa de su programa

La conductora de “La noche de Mirtha” comenzó el programa halagando su trayectoria en la televisión y se animó a desterrar un viejo mito sobre el uso del color amarillo frente a cámara.

Mirtha empezó su programa diciendo: "Aquí estamos, frente a ustedes en estos programas que ya son legendarios porque yo señores, ya soy una leyenda". A la vez que agradeció a todas las marcas y personas que la acompañan en este nuevo ciclo.

Sobre el vestido amarillo que vistió señaló: "Mi vestido es divino. Dicen que el amarillo en televisión no va. Pero va perfecto. Son habladurías, le hacen mala fama al amarillo”.

La superstición sobre el color amarillo surgió con la muerte del actor francés Molière en 1673. Cuando el artista interpretó su obra de teatro, El enfermo imaginario, tuvo un ataque agudo de hemoptisis y pocos días después falleció.

Más tarde, Legrand se puso muy chistosa y aclaró que su pelo no contiene extensiones, a diferencia de lo que todo el mundo cree. “Muchos me preguntan si tengo postizos. No, todo es mi pelo. ¡Miren, me tiro yo sola! Es todo mi pelito”, agregó.