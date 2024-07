Luego de aprobarse la Ley Bases en la Cámara de Diputados, el capítulo laboral generó preocupación en tornó a un polémico artículo que reemplaza las indemnizaciones. En este contexto, ADNSUR charló con Jorge Echelini, abogado laborista sobre el artículo incluido en la mencionada normativa.

“La ley no ha sido promulgada todavía, con lo que en realidad no sabemos primero cuándo va a entrar en operatividad y por el otro lado, si no va a ser materia de veto parcial”, indicó.

En tanto, el Echelini recordó que existe “un artículo específico dentro de la Ley Bases que establece que por disposición convencional, esto es los sindicatos acordando con la parte empresaria a través de los convenios colectivos, pueden sustituir el sistema de indemnización que existe hoy en día”.

En esta línea sostuvo que “la indemnización es un mes de sueldo por cada año que acredita de antigüedad en la empresa, sustituir ese sistema de indemnización por un fondo de cese laboral. Esto es crear un fondo todos los meses y el trabajador cuando se retira de la empresa tiene disponibilidad de ese fondo para poder cobrarlo, sin importar la forma en que se retira la empresa”.

Sin embargo, el abogado laborista indicó que “en el texto del DNU 70/23, que es el texto original, era solamente para los despidos sin causa, no era para cualquiera, fuera la forma en que se desvinculen como si está previsto para la construcción”.

Por otra parte, el Gobierno aseguró que esta modificación promovería una mayor movilidad en el mercado laboral. En tanto, Echelini, explicó que es “una experiencia que no se conoce”, únicamente en el rubro de la construcción. De esta manera, indicó que allí, la situación es distinta porque “justamente la dinámica que la actividad tiene hace que un trabajador no perdure mucho tiempo, porque se acaba con la obra que se termina”.

“Entonces era necesario generar algún tipo de sistema que permitiera abordar ese impacto de cese hasta que vuelve a ingresar en otra obra. Como no tenemos experiencias para otro tipo de actividades que tienen más vocación de permanencia, la verdad que uno no sabe cómo va a funcionar”, agregó.

En tanto, aclaró que “mi impresión es que no. Esto es lo que se conoce como sistema de flexibilidad de salida y la verdad me parece que generar o no empleo, aparte de que tiene que ver con brindar las condiciones económicas necesarias para que se pueda tomar más empleo, tiene que ver por ahí con otras cuestiones que también aborda el decreto, que es la posibilidad de una flexibilidad de ingresos”.

“Esto es en un período de prueba más extenso o buscar algún tipo de contratación que te permita desvincular al trabajador sin los costos excesivos de despido, que esto también se logró con otras modificaciones que hace la Ley Bases. Por último, con algunas condiciones que tienen que ver con aportes y contribuciones, el costo laboral en sí mismo de cada trabajador mientras lo tenés empleado”, recordó Echelini.

“Lo que sí puedo asegurar es que manejar un fondo de cese laboral implica un manejo de volumen de dinero mensual muy importante y muy tentador para todos los que operen ese fondo”, agregó.

Por otra parte, el abogado recordó que es importante “esperar la reglamentación”. “Primero porque esto debería ser incorporado a los convenios, no es automático, va a necesitar que las partes se sienten a negociar, se llame a una paritaria para poder modificar el convenio y que se establezcan las modificaciones del convenio. El segundo punto es qué va a pasar con los trabajadores que ya están incorporados a las empresas bajo el régimen actual. O sea que serían, entiende uno, mecanismos para operar a futuro y no para operar para el presente”, explicó.

“Me parece que hay varias cosas que no están resueltas y que deberán ser resueltas a través de los convenios colectivos en particular cuando creen esto o una reglamentación específica sobre este artículo, si es que lo van a ver”, indicó el abogado. “Yo no creo que haya una reglamentación, me parece, va a ser más disponible a lo que los convenios digan”, añadió.

No obstante, recordó que no solamente se prevé el fondo de cese laboral, sino que establece el “aseguramiento de esta causal de despido en distintas compañías aseguradoras”. En esta línea, señaló que una persona podría no acudir al fondo laboral pero sí tomar un seguro para amortiguar el despido en un futuro.

“Prevé dos sistemas absolutamente distintos”, remarcó. Uno de ellos, “vinculado al manejo de fondos a través de un fondo fenomenal de aportes que van a efectuar los trabajadores mensualmente a una entidad que sería la que administre los fondos o por el otro lado, un negocio para las compañías aseguradoras que verán si se ven tentadas o no a asegurar este tipo de riesgo”, concluyó.