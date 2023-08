"Se restablecerá la condición original de la Ruta 3 pero no hay un plazo"

El titular de Vialidad Nacional en Chubut, Julio Otero, brindó detalles este jueves sobre el plan de acción previsto ante colapso de parte de la Ruta Nacional N° 3, en el medio de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

"Lo que habíamos anunciado, que las fisuras se estaban abriendo y que todo ese macizo iba a colapsar, sucedió ayer por la mañana", dijo en conferencia de prensa.

Y confirmó que que el siguiente paso será "la reparación y rehabilitación inmediata del tramo", una vez que los movimientos en la zona finalicen y se deslice lo que aún queda por caer.

Miden la grieta en la ruta cada tres horas y recomiendan usar caminos alternativos: "Tiene 2 o 3 centímetros"

El funcionario señaló que, mientras tanto, desde el punto de vista operativo "estamos trasladando equipos en la zona, incluyendo topadores y retroexcavadoras, para comenzar a trabajar en el momento en que podamos ingresar desde el pie de talud hacia la ruta, reconstruyendo estos aproximadamente 200 metros de pavimento que se encuentran afectados".

Aclaró que no se tratará de un camino de ripio o tierra, sino que "se restablecerá la condición original" y afirmó que no se pueden proporcionar plazos para el inicio de la obra hasta que no se detengan los movimientos en la zona.

Otero explicó que la idea es "vamos a recuperar la transitabilidad al 100 por ciento", dijo en relación al tránsito pesado y liviano que circula habitualmente por la Ruta 3.

Corte total en Ruta 3: hay cambios en el funcionamiento de caminos alternativos

EROSIÓN

Otero reconoció que lo sucedido en la Ruta 3 "es un resultado de la erosión costera". Y recordó que "cuando se realizaron las obras del acceso norte, removimos el suelo porque el proyecto lo definía de esa manera en la década de 1980. Cortamos los taludes, nos adentramos en el cerro, hicimos lo que no deberíamos haber hecho y estoy hablando de la historia, hace muchos años atrás".

"Aumentamos significativamente la inestabilidad. Atacamos al Cerro por la obra del acceso norte", añadió.

Sobre la incidencia de las microexplosiones en parte de la ladera de Cerro Chenque en febrero pasado, descartó que estuviera relacionada con el desmoronamiento. "Tenemos los estudios disponibles, se midieron las ondas expansivas y fueron mínimas".

La Ruta 3 en Comodoro quedó partida en dos: las impactantes imágenes

"La única alternativa para tener un tránsito seguro y permanente en la forma en que la ciudad se ha desarrollado es el viaducto. Lo que vemos hoy contra el Cerro Chenque quedará como un acceso más al casco céntrico", concluyó.