Un hombre de 71 años se volvió viral tras un vídeo filmado por su hijo, quien decidió compartir las imágenes en las redes que generaron indignación entre los usuarios.

El joven filmó a su padre tras regresar del banco y mostró, a través de su cuenta de TikTok, lo que cobró de su jubilación.

Compartió un clip en el que mostró los fajos de billetes que trajo su papá, Juan Carlos, al volver del banco. “¡Le pagaron la jubilación al Pocho! ¿Cuánto te dieron?”, le preguntó con un tono irónico. “$55.000... para quince días alcanza”, fue la respuesta que recibió junto con una leve sonrisa que demostró su frustración.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“¡Parece un bloque! 160 dólares son”, señaló. “Laburo desde los 13 años, y me alcanzan la mínima”, respondió su padre. “Se rompió el alma laburando para que me lo desprecien así”, agregó Lucas.

Tras la repercusión, el influencer comentó que “yo soy argentino, pero vivo en los Estados Unidos. Fuimos en el 2000, cuando tenía 9. Fueron 13 años en los que mi papá trabajó allá, pagó impuestos y dejó siempre todo en blanco. Después, él y mi madre se volvieron a la Argentina por una cuestión legal. Yo me quedé allá y volví de visita en 2017. Ahora regresé por unos días y me encontré con todo esto”, precisó.

“Siento tristeza. Allá todo se ve de otra forma, pero ver sufrir a mis papás, amigos y primos es lo feo, más si estás afuera y no se puede hacer mucho. Es un poco fuerte. Los argentinos que viven en los Estados Unidos arman una comunidad y están al tanto de lo que pasa. En mi caso, vuelvo dos o tres veces por año y me doy cuenta de lo que sucede cuando busco alojamiento o hago compras. Lo que más me pega es ver a mi familia así, ver cómo les rinde menos la plata, amargarse, siempre es la misma conversación”, añadió en diálogo con La Nación.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

En dos días, el posteo recibió 34 mil Me gusta y 1 millón de visualizaciones. Lucas sigue en Buenos Aires y contó que sus padres intentarán irse a los Estados Unidos.