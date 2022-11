El influencer Santiago Maratea inició una nueva colecta, aunque en esta ocasión, pidió que sus seguidores aporten dinero para una mesa de dos millones y medio de pesos que compró para amueblar su nueva fundación solidaria. El periodista Diego Brancatelli salió al cruce y lo criticó por “pasar la gorra”.

"Santi Manotea", es el apodo que el panelista le puso al instragamer en su cuenta de Twitter. En la publicación, Brancatelli citó algunas declaraciones de Maratea, y agregó: "El problema son los que aportan".

El desencadenante de las críticas fue la última colecta anunciada por el influencer, tras confirmar la creación de D&D, su fundación solidaria. “Es un día de celebración y de goce”, remarcó Maratea antes de contar para qué gusto personal perdiría dinero, esta vez a modo de festejo.

El influencer pidió un viaje al Lollapalooza de otro país, el pago del sueldo de la primera empleada de la fundación y ayuda para terminar de saldar la compra de una mesa de dos millones y medio de pesos.

"Tengo que terminar de pagarla, me salió muy cara", dijo Maratea a sus casi 3 millones y medio de seguidores. Acostumbrado a ser el blanco de críticas, advirtió: "No me vengan con 'Santiago, ¿Cómo gastaste eso en una mesa?, hubieras comprado una más barata'. Chicos, no entendieron nada. Es la mesa de la D&D, la fundación que será más grande que Google. ¿Quieren poner una mesa de pino?".

Maratea aseguró que la mesa tiene que ser para 15 personas y “resistir todo”.