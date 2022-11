"Voy a mantener a fideos a mi bebé": Tamara Báez trató de "rata" a L-Gante por no pagar la cuota alimentaria de Jamaica

Tamara Báez se volvió a mostrar enojada con L-Gante, el papá de su hija Jamaica, por no haberle pasado el dinero de la cuota alimentaria y, en su lugar, haberle enviado bolsas con mercadería.

Esta semana, la influencer compartió en su historia de Instagram una bolsa con varios paquetes de fideos, que sería la mercadería que le habría llevado el músico.

Indignada, la rubia escribió: "¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz, la obra social, etc?", preguntó con ironía. Y agregó: "Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora". Además, acompañó la imagen con el emoji de una rata.

"¿Y con qué se paga la luz y la obra social? Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora. Pañales de otra marca que ni usa también. Yo no puedo creer esto", escribió.

Posteriormente, Báez ratificó la denuncia contra L-Gante, ante la Justicia, donde acudió acompañada por su abogado. Y a la salida habló con medios de comunicación donde remarcó que desde hace tres meses, el músico no le pasa la manutención.

"Estoy muy mal por esta situación, necesito que se solucione todo, quiero que él nos tenga bien, más que nada que tenga bien a mi hija", dijo.

"No me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses no me pasa plata. Es súper injusto", agregó. Además, contó que lo primero que ella firmó fue para que el músico pueda ver a Jamaica. "No quiero que deje de tener relación con su hija", aseguró.

También, Báez respondió un comentario que le hizo una seguidora. Esta persona escribió: "Se queja de la mercadería que le pasa L-Gante a su hija, pero ella se compra el último iPhone. A la luchona de mi amiga ni la hora le pasan".

La respuesta de Tamara fue: "Me da pena como mujeres con hijos normalizan estas cosas. Locas, luchen por los derechos de sus hijos. Yo con mi plata me compro lo que quiero y si estoy bien es por mi mamá", sentenció.