¡Que vivan los novios!: se casaron Rodolfo Barili y Lara Piro con una ceremonia muy especial

Luego de dos años de novios, se comprometieron en febrero de este año y sellaron su amor en una ceremonia ante la ley, familiares y amigos.

Rodolfo Barilli y Lara Piro dieron el si, y fiel a su profesión el periodista cubrió su propia boda haciendo una transmisión en vivo contándoles a sus seguidores la feliz noticia.

La unión civil se concretó en jardín de la casa del periodista y los unió un juez de paz que se apersonó para declararlos “marido y mujer”. La pareja estuvo acompañada por familiares y amigos que se ubicaron en las mesas y los gazebos dispuestos para protegerse del sol del mediodía.

Muy emocionado, el conductor de Telefe aseguró "Acá estoy, con mi esposa. Gracias, mi amor. Tuve miedo de que se arrepintiera pero no". "No me arrepentí, acá estamos, felizmente casados", agregó la flamante novia.

Luego, el comunicador mostró toda la intimidad del espacio elegido para realizar la ceremonia, que fue al aire libre. "Buen día, llegó el día", subió a sus Instagram Stories el conductor con una bella foto del lugar de la ceremonia, y otra imagen que decía "Hermoso día para decir sí quiero". ¡Qué sean muy felices!