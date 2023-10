¿Qué piensan los comodorenses sobre los resultados de las elecciones?

Este domingo 22 de octubre se conoció que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, disputará la Presidencia con el representante de la Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje del próximo 19 de noviembre.

Los resultados marcaron una fuerte recuperación del oficialismo con respecto a las elecciones Primarias, cuando había terminado tercero, con 27,28 por ciento. También confirman un retroceso de Juntos por el Cambio, que perdió casi cinco puntos.

ADNSUR salió a la calle para dialogar con los comodorenses, preguntándoles cuál es su opinión acerca de las elecciones y la inminente segunda vuelta entre los dos candidatos. Las respuestas y opiniones fueron controversiales y diversas:

“No puedo creer que se siga votando la misma m... de hace 70 años”, dijo una mujer adulta. Esta frase fue la que más conmoción generó en los usuarios, ya que muchos coincidían en los comentarios con la comodorense.

“Estoy contento con los resultados, confrontando con este personaje que es Milei, que realmente creo que hay que desterrarlo de la política”, expresó un hombre.

Por otro lado, estuvieron aquellos disconformes con las opciones de candidatos, que optaron por no votar a nadie: “La gente no tiene memoria, tiene un pedo en la cabeza. Yo no voté a nadie porque no le creo a ninguno”, dijo un joven.

“La participación de la gente fue buena, mientras se pueda votar y sigamos en democracia todo es bueno”, dijo otro hombre destacando la posibilidad de vivir en democracia.

“Me gustó el resultado, no era quizás lo que más me gustaría para este momento. Pero bueno, las otras opciones no son coherentes”, expresó otro vecino.

Por último, otro comodorense realizó una reflexión en relación al peronismo: “Es como el aceite y el agua cuando se juntan. El peronismo es igual, capaz no nos queremos a nivel local porque ya sabemos la clase de dirigencia que hay en Comodoro, pero a nivel nacional somos peronistas”, finalizó.