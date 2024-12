Muchos usuarios utilizan pilas para diferentes dispositivos electrónicos. Sin embargo, su corto periodo de uso puede desencadenar en una gran cantidad de pilas acumuladas en las casas.

En este contexto, ADNSUR consultó a Levan Macharashvili de la compañía Urbana, quien explicó todos los lugares ubicados en distintos puntos de la ciudad para colocar las baterías y cuidar el ambiente.

“Hay muchos lugares en la ciudad donde están los pileros que hemos entregado a lo largo de tantas campañas. Después se pueden llevar a los puntos verdes móviles”, señaló.

De esta forma, indicó que “uno que está en Kilómetro 8 en el barrio Comipa, dentro del supermercado; el otro está en Kilómetro 3, el otro en el Liceo. El otro va a estar prontamente en la Costanera, creo que la semana que viene o la próxima, vamos a colocar uno nuevo por el que quemaron el año pasado”.

“Y los que pueden hacerlo con el vehículo, lo pueden llevar hacia la base de Estados Unidos y El Chubut, que también ahí tenemos un pilero y lo pueden dejar ahí”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “están funcionando en un horario de seis horas. Los puntos verdes móviles que maneja la Municipalidad, creo que esos están entre 4 y 6 horas. Creo que de 10 a 14 horas o de 10 a 16 horas. Pero tranquilamente hay muchos locales comerciales que tienen pileros y, si no, las pueden ir almacenando; las colocan en botellas plásticas. Las traen a la Av. Estados Unidos y nosotros les damos disposición”.

Por otra parte, Macharashvili indicó que la gente les da utilidad y trae sus pilas en desuso, sin embargo, remarcó que en la actualidad muchos están usando pilas recargables, “entonces ya no hay tanta pila común. Aparecen otro tipo de pilas común también como son las baterías de las alarmas que también las traen, las llevamos a la planta y las tratamos de inertizar (proceso para que puedan ser trituradas y recicladas)”.

“Ahora no hay una disposición final establecida a nivel nacional. No hay ninguna ley específica, sino que lo que hacemos es inertizarlas; en algunos casos las hormigonamos y en otros casos les colocamos bentonita y las ponemos en lugares estancos para que no tengan exiliado”, reveló.

Por último, Macharashvili reveló que toda la información está disponible en el sitio web de Urbana. “O sino, pueden escribirnos en las redes sociales cuál es el problema que tienen con las pilas y nosotros les vamos informando, en Instagram y en Facebook. Pueden entrar a la web www.urbanacr.com.ar y en la imagen del sobrecito pueden escribir para aclararles cualquier tipo de duda”.